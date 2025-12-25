男性美容医師が実践するスキンケアルーティン──実際に使っている“おすすめ成分”とは

スキンケアは「何を使うか」よりも「何を続けるか」が重要――そう語るのは、ゴリラクリニック 銀座ANNEX院院長の太田博之医師だ。男性が最初に取り入れるべき基本のスキンケアと、医師自身が日々実践しているルーティンから、無理なく続く肌ケアの考え方を探る。

男性が最初に取り入れるべき「基本のスキンケア」

──これからスキンケアを始めたい男性は、何から手をつけるべきでしょうか。

太田医師の答えはシンプルだ。

「男性がまず取り組むべきスキンケアは、ずばり化粧水と乳液を使うことです」

最近はオールインワンタイプも増えているが、まずはスキンケアの基本を理解することが大切だという。

「オールインワンタイプは、手入れが楽になる点では良いと思います。ただしスキンケアは、洗顔で汚れを落とし、水分(化粧水)を油分(乳液またはクリーム)でパッキングすることが基本となります。そのため、オールインワンタイプのアイテムを使っている、もしくは、スキンケア自体をやっていらっしゃらない方は、まず化粧水と乳液(乾燥が強い方はクリーム)を使うところから取り組んでみましょう」

医師が実際に使っているスキンケア成分とは

──先生ご自身は、どのようなスキンケアアイテムや成分を使っていますか。

「いろいろな成分を試したり、使用したりしていますが、基本的には「ゴリラコスメティクス」という製品を使用してます。この製品には、肌の善玉菌を増やす育菌成分が入っており、表皮ブドウ球菌が肌のコンディションを整える作用をサポートしてくれます」

期間限定で成分を変えてみることもあり、中でも取り入れやすい成分として挙げたのが、以下の2つだ。

「おすすめの成分は、ビタミンC、アスタキサンチンなどです。男性も使いやすく、肌の実感もわかりやすいと思います」

医師が「やっていて良かった」と実感している美容習慣

──やっていて良かったと実感している美容習慣はありますか?

答えは、やはり基本に立ち返るものだった。

「やっていて良かった美容習慣は、保湿です。乾燥した肌は、やはりきれいには見えません。乾燥しすぎると、逆に皮脂が出てオイリーに見えてしまいます」

だからこそ、過不足のない保湿が重要だ。

「余計な皮脂が出なくて済むくらい、しっかりと保湿してあげることが大事です」

太田医師の実際の保湿ルーティン

最後に、太田医師自身のルーティンも紹介してもらった。

朝

洗顔料：なし(ぬるま湯)

化粧水：コンディショナー

乳液：ミルク

夜

洗顔料：WASH&SHAVE

化粧水：コンディショナー

乳液：ミルク

※週に一度、夜は化粧水をSRSマスクに変更

※スキンケアアイテムはゴリラコスメティクス

