【港区超え】中古マンション価格、前年比高騰率全国1位は“地方の温泉街”

ワンノブアカインドは「マンションレビュー」のデータを基に、2025年11月の全国中古マンション相場を調査した。坪単価をベースに70㎡の価格に換算した「中古マンション価格」と価格ランキング上位20件について過去10年間の価格推移、および1年前からの価格上昇率を表す「騰落率」のランキングを発表した。

全国市町村 中古マンション価格ランキング(2025年11月)

全国1位は東京都港区(2億2,829万円)となり、過去10年、5年、3年のすべての比較期間で首位を独占した。2位は東京都千代田区(1億9,016万円)。東京23区外で、最も価格が高かったのは、12位の大阪市北区(8,021万円)だった。

2025年11月 全国中古マンション価格ランキング1～10位

2025年11月 全国中古マンション価格ランキング11～20位

推定価格100位以内、首都圏以外のエリアのトップを紹介する。東海は57位の愛知県名古屋市中区(3,959万円)、近畿は12位の大阪府大阪市北区 (8,021万円)、中国は89位の広島県広島市中区(3,039万円)、九州・沖縄は40位の沖縄県中頭郡北谷町(5,017万円)だった。

前年比の騰落率では、新潟県南魚沼郡湯沢町が+48.68%で全国1位を記録し、70㎡換算推定価格の前年比1位は東京都港区が6,399万円増で最大だった。騰落率上位100位内の地域割合は、東京都が30%で最多で、次いで大阪府が18%を占めている。

全国市区町村 中古マンション価格騰落率ランキング(2025年11月 前年比較)

騰落率100位以内、各エリアのトップを紹介する。北海道エリアは11位の北海道札幌市東区 (+24.96%)、東北は41位の宮城県仙台市太白区 (+16.66%)、甲信越は1位の新潟県南魚沼郡湯沢町(+48.68%)、一都三県は2位の東京都千代田区(+44.21%)、東海は6位の愛知県名古屋市中村区(+27.21%)、北陸は51位の石川県金沢市(+14.41%)、近畿は4位の大阪府大阪市中央区(+28.48%)、中国は50位の山口県下関市(+14.45%)、九州・沖縄は19位の福岡県福岡市城南区(+22.12%)だった。