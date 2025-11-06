高市政権でも"5万円台"維持は微妙? 個人投資家300人の「日経平均」年末予想

11月5日の東京株式市場では、一時2,400円を超える大幅な値下がりとなった日経平均株価。高市トレードで5万円を突破したものの、年末までの値動きはどのようになっていくのでしょうか。マイナビニュースではマイナビニュース会員501人を対象にアンケート調査を実施、このうち個人投資家302人に年末の日経平均株価を予想してもらいました。

Q.あなたは投資をしていますか?

「はい」(60.3%)

「いいえ」(39.7%)



Q.(投資をしていると回答した人にお聞きします)2025年、年末の日経平均株価は5万円台を維持すると思いますか?

「はい」(48.0%)

「いいえ」(52.0%)

「5万円台を維持する」

・「今年の平均株価の動きから見ても5万円台は維持していると思うから。」(40歳男性/専門商社)



・「現在も5万円を超えていて、高市政権の政策が経済優先だから。」(58歳男性/総合電機)



・「アメリカが利下げサイクルに入っており決算も好調なため、日本株もここから下がって終わるとは思えない。」(66歳男性/その他)



・「ガソリンの暫定税率廃止が本格スタートするまでは高値で維持しそうだから」(55歳男性/流通・チェーンストア)



・「アメリカ経済の堅調さを考えると年末ラリーにより5万5,000円ぐらいまで行く可能性があると考えます。」(57歳男性/その他)



・「政権が変わり積極的に財政出動をする為です。それにアメリカと中国の関税問題が落ち着いているからです」(62歳男性/海運・鉄道)



・「高市総理によってプラスに働いているので、もっともっと上昇すると思いますね！」(38歳女性/その他)



「5万円台を下回る」

・「今は過熱気味ですね。調整が入ると思います。」(59歳男性/海運・鉄道)



・「高市政権の動向がどうなるか分からない。」(37歳男性/医療・福祉)



・「高市政権の積極財政を背景に好調なAI関連銘柄の継続的な投資意向と政治の安定性の双方から、今後も賃上げや円安による輸出関連銘柄が好調に推移すると思われるためです。ただし、年末に向け、利益確定が増え、年末は5万円を割って納会を迎えると思っています。」(63歳男性/教育)



・「自民党と維新の連立が崩れると思うので。」(43歳女性/教育)



・「急速な値上がりで利益確定売りが膨らみそうだからです。」(56歳男性/海運・鉄道)



・「総理のハネムーン期間が過ぎればある程度落ち着くと考えています」(30歳男性/その他)



・「新しい政権に変わったとはいえまだ経済の安定や市場の活性化には少し時間がかかると思います。最近の自動車産業、工業の状況、日本と海外との貿易の問題、国内市場での消費者の生活の変化が多い、少し日本ブランドが弱くなった感じもします。」(37歳男性/建設・土木)



・「期待先行の株価で企業業績の伸びが株価の伸びに追いついていないから」(63歳男性/輸送機器)



約半数が"5万円台維持"と予想

調査の結果、48.0%が5万円台を維持すると予想。高市政権への期待や、アメリカ経済の堅調さを根拠としたポジティブな意見が寄せられました。

一方で、52.0%が5万円台を下回ると回答。「政治の見通しが不透明」「企業業績の伸びが株価の伸びに追いついていない」といった慎重な見方や、相場の"過熱感"を懸念する声が目立ちました。全体としては、2025年も引き続き強気派が主流である一方、リスク要因への警戒感も共存する結果となりました。