マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Money )

89%が住宅ローンの金利上昇に不安、借り換えを検討・借り換え済みの人はどれくらい?

OCT. 07, 2025 07:00
Text : フォルサ
Share
Contents
Tags

Wizleapは10月3日、「住宅ローン金利に関するアンケート」の結果を発表した。同調査は9月11日～25日、全国の住宅ローン利用者200名を対象に、インターネットで実施した。

  • 現在、住宅ローンの「借り換え」を検討していますか？

    現在、住宅ローンの「借り換え」を検討していますか？

現在、住宅ローンの「借り換え」を検討しているか尋ねたところ、48.5%が「興味はあるが行動していない」と答えた。「現在検討中」「すでに借り換え済み」を合わせると、74.0%が借り換えを意識していることがわかった。

借り換えを検討する主な理由について聞くと、「金利上昇リスクを避けたい」(100件)が最も多く、 「毎月返済額を減らしたい」(95件)、「総返済額を減らしたい」(68件)と続いた。

  • 借り換えを検討する主な理由は何ですか？

    借り換えを検討する主な理由は何ですか？

繰上返済について考えを尋ねると、64.5%が「余裕があればしたい」と答えた。19.5%は「予定はない」、16.0%は「積極的に実施したい」と答えている。

  • 「繰上返済」についてはどう考えていますか

    「繰上返済」についてはどう考えていますか

金利上昇に対して、不安を感じているか聞くと、89.0%が「多少感じている」「強く感じている」と答えた。11.0%は「あまり感じていない」「まったく感じていない」と回答している。

  • 金利上昇に対して、不安を感じていますか？

    金利上昇に対して、不安を感じていますか？

今後2年以内に住宅ローン金利は上がると考えている人の割合は76.5%だった。「上がらないと思う」は3.5%、「わからない」は20.0%だった。

  • 今後2年以内に住宅ローン金利は上がると思いますか？

    今後2年以内に住宅ローン金利は上がると思いますか？

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      あの不人気ソフトが今は高値に! ファミコン市場で注目されるタイトルとは?
      ( Money )
      OCT. 01, 2025

    • 2

      Large
      サブスク時代に逆行? 家に眠るカセットテープやVHSが"高く売れる"理由
      ( Money )
      SEP. 29, 2025

    • 3

      Large
      未成年NISA「実質資金は親の財布から」で税務署が目を光らせる2つのポイント
      ( Money )
      OCT. 01, 2025

    • 4

      Large
      映画のサントラや昭和歌謡がなぜ高額買取に? サブスクでは満たせない『中古CD』の需要とは
      ( Money )
      OCT. 02, 2025

    • 5

      Large
      「中古マンション投資、避けるべき23区のエリアとは?」専門家が指摘する落とし穴
      ( Money )
      OCT. 04, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking