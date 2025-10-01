イタリアやハワイよりも人気、資産運用額1,500万円以上の人が好む国内の旅先とは?

ファンズは、JALマイレージバンク会員、および固定利回り投資の資産運用プラットフォーム「Funds」会員の計3,524名を対象に「旅と資産運用に関する調査」を実施。旅と資産運用の関連性や、人生の幸福度に与える影響に関して分析した。

調査では、直近1年間の旅行回数と資産運用の実施状況を分析。「資産運用積極層」は投資中の金融商品4個以上かつ運用額が1,500万円、「資産運用消極層」は投資中の金融商品3個以下かつ運用額1,500万円未満と定義した。

その結果、旅行頻度が高い層ほど資産運用を積極的にしており、資産運用積極層の旅行回数(中央値)は年間4.0回に対して、消極層の旅行回数(中央値)は年間1.5回と、2.67倍の差があることが分かった。

また人気の旅先を調査すると、資産運用に積極的な人の旅先は、1位が北海道、2位がイタリア、3位にハワイがランクイン。以降は沖縄、フランス、スペイン、オーストラリア、京都と続いた。国内では主に飛行機を利用する場所や、国外においてはヨーロッパや、海外旅行の定番であるハワイが上位に選ばれている。

各国が調査している日本人の訪問者数では、韓国・台湾・香港など比較的近隣の東アジア諸国が上位に選ばれる一方で、本調査では資産運用積極層が、国内外ともにより遠方の地域への旅を好んでいることがうかがえる。

さらに生活全体の満足度を調査した結果からは、年間5回以上の旅をし、資産運用に積極的な層は、旅行回数が年間4回以下で、資産運用に消極的な層と比較して、生活満足度のスコア(中央値)が2.0ポイント高いことが分かっている。

なお、調査期間は2025年8月6日から24日までで、インターネット調査で実施した。