近年の住宅価格高騰を背景に、少しでも購入費用を抑えたいと考える人が増えています。そんな中、「借地権付き物件（以下、借地権物件）」に注目が集まっています。相場より安く購入できることが多い一方で、「ローンが組みにくいのでは?」「将来の売却は大丈夫なのか?」といった不安の声も少なくありません。

今回は、借地権物件の特徴や、住宅ローンへの影響について解説します。

借地権とは? 所有権との違い

住宅を建てる土地の権利には、「所有権」と「借地権」の2種類があります。所有権は土地を買い取って自由に使える権利であるのに対し、借地権は地主から土地を借りる権利。つまり、建物は購入者の所有になりますが、土地の所有者は別におり、年ごとや月ごとに「地代」という費用を支払う必要があります。

借地権の代表的なタイプは「普通借地権」と「定期借地権」です。普通借地権は原則更新が可能で、地主側からの更新拒絶には正当事由が必要なため長く住み続けられるケースが多いです。それに対して、定期借地権は期間満了で建物を取り壊し、土地を返還しなければならない契約となります。

借地権でも住宅ローンは組める?

結論から言えば、「借地権物件でも住宅ローンを組むことは可能」です。ただし、所有権物件に比べてハードルが高くなることがあり、金融機関によって対応が分かれる点に注意が必要です。

住宅ローンの審査では、土地・建物ともに担保評価が重視されますが、借地権の場合、土地が購入者の所有物ではないため、担保評価が下がりやすくなります。これが融資額の制限や、金利条件に影響を及ぼす可能性があります。

審査通過のための主な条件

借地権物件で住宅ローンを組む場合、以下の条件を求められることがあります。

1.地主の承諾書が取得できること

土地を担保に入れるわけではないものの、借地契約に基づく権利が継続できることを証明する必要があります。金融機関によっては、地主の承諾を得られない場合に融資を見送ることもあります。

2.借地契約の内容が明確であること

地代の支払条件、契約期間、更新の有無、譲渡や建替えの可否などが契約書に明示されていることが求められます。とくに定期借地権の場合、残存期間が短いと融資を受けにくくなる可能性があります。

3.借地権の登記がされていること

借地権が法的に保護されていることを担保するため、登記済みであることが望ましいとされます。

金融機関によっては、「借地権の担保評価額に対して〇%までしか融資できない」といった独自基準を設けていることもあるため、事前相談が欠かせません。

金融機関ごとの方針にも違いがある

金利や融資条件への影響は?

借地権物件では、同じ価格帯の所有権物件に比べて住宅ローンの金利がやや高めに設定されたり、融資期間が短くなることがあります。前述の通り、借地権の期間満了後は建物が取り壊される可能性があるため、残存期間を超えた融資期間を設定することは難しい場合が多いです。そのため、35年のような長期ローンが組めない可能性も考慮しなくてはなりません。また、融資額もフルローンではなく、一部自己資金の持ち出しを求められるケースも多く見られます。

その一方で、地代があるとはいえ、所有権に比べると購入価格自体が安く初期費用を抑えられるため、トータルの支出を抑えられるという利点もあります。立地の良いエリアで価格を抑えたい場合には、有力な選択肢となり得ます。

将来の売却や相続には注意が必要

借地権物件は、将来売却しにくいというデメリットもあります。地主の承諾が必要であり、契約条件が個別であるため、売却における流動性は下がります。次の購入者も同様にローンのハードルに直面する可能性もあります。流動性に劣る分、売却価格が下がる可能性を視野に入れておく必要があります。

また、相続時にも地代の支払継続や契約更新の可否など、相続人側で整理すべき事項が多いため、事前に家族で情報共有しておくことが重要です。

まとめ

借地権物件でも住宅ローンは組めますが、所有権物件に比べて金融機関の審査が厳しくなることがあります。地主の承諾取得や契約内容の明確化、登記の有無など、事前準備が成否を分けるカギとなります。

価格が高騰する今、少しでも割安な物件を探すうえで、借地権物件は選択肢の一つです。ただし、「お得に買う」だけでなく、「将来の売却」や「契約条件」まで見据えた検討が欠かせません。慎重な比較と、早めの金融機関との相談が成功への第一歩と言えるでしょう。