今回も引き続きMicrosoft 365用のネクストセットのアドオン「安否確認」を紹介します。前回までの作業でインストールを完了し、「安否確認」を使用する準備が整いました。今回は、安否確認の対象となるユーザーを登録します。今回の作業も、Microsoft 365サイトの管理者権限を持つユーザーが操作して下さい。

安否確認を実際に運用するにはユーザーを登録しなければなりません。ユーザーの登録には、複数のユーザーを一括して登録する方法と、1人ずつ登録する方法があります。最初は、組織のメンバーを一括登録することが多いと思いますので、まずは一括登録の方法を紹介します。一括登録するには、所定のフォーマットのCSVファイルで連絡先情報一覧を作成し、CSVファイルをアップロードしてデータを登録します。Microsoft 365にサインインし、SharePointから第72回の記事で作成したSharePointの安否確認サイトを開いてください。

(1)SharePointで、「安否確認」をクリック

次に、連絡先情報を作成するためのテンプレートとなるCSVファイルを作成し、ダウンロードします。

(2)SharePointのページをスクロールして「安否確認-管理画面」アプリを表示する

(3)「連絡先情報」タブをクリックして表示する

(4)「全Office365ユーザー分CSVファイル作成」をクリック

CSVファイル作成のウインドウを表示します。

(5)作業している管理者のユーザー名(メールアドレス)であることを確認

(6)「全Office 365ユーザー分のCSVファイル作成開始」をクリック

(7)「閉じる」をクリック

CSVファイルを作成する度に、新規にダウンロードURLを生成します。ダウンロードURLは前述の手順(5)で確認したメールアドレスに通知します。

(8)Outlookで、ダウンロード用URLの通知メールをクリックして開く

(9)ダウンロード用URLをクリックして、CSVファイルをダウンロードする

(10)ダウンロードフォルダーに保存された、CSVファイルをダブルクリックして、Microsoft Excelで開く

ダウンロードしたCSVファイルは、データの入っていない状態…いわゆるテンプレート(型紙)です。ここに実際に登録するユーザーのデータを入力します。

(1)CSVファイルをExcelで開いた最初の状態。

最小限必要なのはA列の「command」とB列の「email」です。それ以外の列については必須ではありませんが、一般的な運用としては、名前、連絡先電話番号などの情報は必要でしょう。 多くの組織では、すでに組織の名簿があると思いますので、既存の名簿データから必要な情報をコピー&ペーストで、このCSVファイルを作成するのが効率的でしょう。

各列の入力データは以下の通りです。

安否確認アドオンは、B列のメールアドレスを識別子として扱います。今後、データの更新を行う場合、同じメールアドレスであれば同一人物として更新されます。CSVファイルをアップロードする際に、A列のcommandの指定によって、データをどう処理するかを指定します。

※予想外の編集トラブルを防止するためには、commandとしてUIはなるべく使用せず、明示的にUかIを指定した方がいいでしょう。

※CSVファイルを編集し保存する際には、文字コード変換しないように注意してください。Windowsでは文字コードとしてShift JISコードもUnicodeも使用できますが、安否確認アドオンが対応しているのはShift JISコードだけです。

(1)「CSVファイルからのインポート」をクリック

(2)「ファイルの選択」をクリックし、CSVファイルを選択する

(3)「インポート開始」をクリック

確認メッセージを表示した後、しばらくすると「インポート履歴」の表示が更新され、日時、取り込み行数(件数)、エラー行数を表示します。

(4)インポート(取り込み)状況で、CSVファイルのインポートが終わったことを確認する

(5)「閉じる」をクリック

SharePointはWebページなので、ページを更新しないと更新した情報が表示に反映されません。

(6)Webブラウザの「更新」ボタンをクリックして表示を更新する

(7)CSVファイルでアップロードした連絡先情報が登録されていることを確認

(8)最初から自動登録されている管理者のメールアドレス

次回は登録した連作先情報の修正方法や、ユーザーを1人ずつ登録する方法を紹介します。

Microsoft Teamsに関連して、Skype for Businessにも触れておきます。

Microsoft 365(旧Office 365、旧BPOS)のチャット・ビデオ通話ツールとしては、もともと、Microsoft Lyncがありました。マイクロソフトがSkypeを買収したことにより、Microsoft LyncはMicrosoft Skype for Businessと名称を変えて現在にいたっています。現在ではまだSkype for Businessも使用できますが、Skype for Businessのほとんどの機能を内包し、さらに高度なコミュニケーション環境を提供するMicrosoft Teamsの登場により、Skype for Businessは2021年7月31日をもってサービスを終了します。

Skype for Businessをご利用の場合は、それまでにMicrosoft Teamsに移行する必要があります。

参考:「Teamsへのアップグレード」はこちら