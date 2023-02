春といえば新生活の季節。異動や引っ越し、転職などで心機一転、新たに生活環境を整えるという人も多いのではないでしょうか。

マイナビニュース制作部のTさんも社内異動で新しい部署に移る予定の1人。これまでよりもクリエイティブな業務を担当することになった制作部員Tは、スキルを磨くために思い切ってPCを買い換えることにしました。果たして、制作部員TにぴったりのPCは見つかるのでしょうか?

新生活に向けて家具もPCも買い替え! でもどんなPCを選べばいいの?

この春からついに念願だった制作部か〜! 前からクリエイティブな仕事に興味があったし、がんばろう!



オフィスも変わるから引っ越して、ついでに家具も買い替えよ! そうだ、この際だから、自宅で画像編集や動画編集のスキルを磨けるようにPCも買い換えようかな……。でも、どんなPCを買えばいいんだろう。



あ、Tさんじゃない! 春から同じ部署だね。よろしく!

Iさん、お久しぶりです! 入社時の研修でお世話になった以来ですね。そうだ、ちょっとPCについて相談したいんですが……。



ふむふむ……なるほど。クリエイティブな作業をするためのPCがほしいんだね。たしかに、画像編集や動画編集をしたいならしっかりPCは選ぶ必要があるかも。私も自宅ではクリエイティブな作業をするために、FRONTIER(フロンティア)のPCを使っているよ。

FRONTIER?



そう、FRONTIER。1993年からPCを販売する国内の老舗ブランドだよ。特にゲーミングPCと呼ばれる高性能なPCに定評があって、多くのゲームプレーヤーから支持されているの。

へ〜! それはすごい! でもなんでゲーミングPCが編集に向いているんですか?



そこ気になるよね。じゃあFRONTIERのおすすめのゲーミングPCを貸してあげる! 次に私のオフィスにくる日を教えて。その時に編集にオススメの理由も一緒に説明するよ。

ほんとですか!? ぜひお願いします!



クリエイティブな先輩も使ってる! FRONTIER GAシリーズ「FRGAG-H670/SG2」をレビュー!

異動前の打ち合わせで、編集部員Iのオフィスにきた制作部員T。早速PCについて色々教えてもらうことに。

先輩! 今日はよろしくお願いします!



うん、任せて! 私が使っているGAGシリーズ「FRGAG-H670/SG2」を用意したよ。

ありがとうございます! これが先輩が使っているFRONTIERのゲーミングPCですね。筐体が白くて、今まで見たことないデザインでめちゃくちゃかっこいいです!



ふふふ。驚いたでしょ? PCといえば黒のイメージがあると思うんだけど、このPCはホワイトカラーもラインアップされていて、個人的にすごく好きなのよね。

いろいろなところがメッシュになっていて、近未来的。とてもおしゃれです!



単におしゃれなだけじゃないの。このメッシュ部分から空気を吸い込んで、PC内部の熱を冷却する効果もあるのよ。

そうなんですか! でもどうして冷却するんですか?



クリエイティブな作業ができるPCがほしいって言ってでしょ? 画像編集や動画編集みたいなクリエイティブな作業っていうのは、ものすごくPCのパワーを使うの。その分、PCもがんばって動作するから、どうしても熱が発生する。その熱を逃してやらないと、こもってしまって動作が重くなってしまうってわけ。

そうだったんですね! ってことは、このPCは私がやりたいクリエイティブ作業にぴったりってことですか!



そういうこと! もちろん、すごいのは排熱だけじゃないの。このPCは、どんな重い作業も快適にこなせるだけのスペックを持っているのよ。

どういうことですか?



たとえば、このPCはグラフィックボードっていう画像処理に特化したパーツを搭載しているの。グラフィックボードが搭載されていると、大量の画像を高速に処理できるんだけど、意外と一般的なPCには搭載されていないことも多いのよ。がなくてもたいていの作業はこなせるからね。

たしかに、ネットとかメールとかくらいなら、一気に大量の画像処理をする必要はないですよね。



だけど、Tさんがやりたいクリエイティブな作業にはグラフィックボードがあった方が絶対にいいと思うよ。その他にも、PCの処理性能を決めるCPUはインテル Core i7-12700F プロセッサー、メモリは標準で16GBを搭載しているの。簡単にいえばこれ1台でクリエイティブな作業は何でもこなせるレベルね。

すごい! これなら画像編集や動画編集もストレスなくできそうですね! 自宅でもどんどんスキルアップできそう!



いいね、その意気!

そういえば、最初に先輩に話を聞いたとき、“ゲーミングPC”をおすすめしてくれたじゃないですか。クリエイティブな作業がしたいって言ってるのに、どうしてゲーミングPCなのか理由が知りたいです!



私がそう言ったのは、PCゲームもクリエイティブな作業と同じくらい、マシンパワーを使うからなの。ほら、いまどきのPCゲームはグラフィックもきれいだし、次々に画面が切り替わったり派手な演出が連続したりするでしょ? あれって、ある意味では“高速に大量の画像を処理している”って言えるんだよ。

なるほど!



論より証拠ってことで、実際にゲームをやってみよっか。私もハマっているAPEX LEGENDSを起動して……っと。

うわ! 画面がすごくきれいですね!



TさんはあまりPCゲームはやらないから知らないかもね。APEX LEGENDSはFPSといって、世界中のプレーヤーと対戦するバトルロイヤルゲームなの。対戦ゲームということもあって、0.1秒の遅延ですら負けにつながってしまう。そんなゲームを遊ぶのに、PCのパワーが足りずに画面の表示が遅れていたら大変でしょ?

たしかに! でも、このPCはぜんぜん遅延なんてしてないですね。



FRONTIERのGAシリーズはそもそもこういった重いゲームを快適に遊べるようにつくられたPCだからね。逆にいえば、これだけのゲームを快適に遊べるからこそ、クリエイティブな作業もおてのものってわけ。

納得です! というかAPEX LEGENDSって面白いですね……! やばい、ハマってしまいそう!



このPCを買ったらいくらでもプレイできるね! でも、ゲームだけじゃなくて、クリエイティブ作業のスキルアップもしっかりね!

もちろんです! さっそくFRONTIERのGAシリーズ「FRGAG-H670/SG2」を購入しようっと!



新生活は何でもこなせるFRONTIERのゲーミングPCで!

ゲーミングPCはその名称から、ゲームをするためのPCと思われがちですが、実際にはゲームだけでなく画像編集や動画編集といったクリエイティブな作業も得意としています。その秘密は高スペックなCPUとメモリ、そしてグラフィックボードとFRONTIERならではの効果的な排熱性能にあります。

もし、今後クリエイティブな作業や重いゲームをやりたくなったときでも、FRONTIERのゲーミングPCを選んでおけば間違いなし!

新生活を迎えてPCの買い替えを検討しているのであれば、ぜひFRONTIERのゲーミングPCを候補にしてみてはいかがでしょうか。

