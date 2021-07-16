家電量販店「ジョーシン」では、小学生までの子どもがいるジョーシンアプリ会員向けにサービスを展開しています。その名は「キッズメンバーズ」。

ジョーシンアプリ内で子どもの情報を仮登録し、店舗で本登録の手続きをすることで、お得なクーポンや最新の情報などが届くそうです。

そこで今回は、具体的にどんなメリットがあるのかを調べるべく、ライターの権藤さん親子に「キッズメンバーズ」のレポートを依頼！

ゆいなちゃん・みさやちゃんが笑顔で帰った理由に注目です！

先に「キッズメンバーズ」の

公式サイトをチェックする

ジョーシンのキッズメンバーズ メリットその1

「キッズメンバーズ」に登録すると、子ども向けの商品をお得にGETできる「限定クーポン」が配信されます。また、子どもの誕生月には、「ノベルティグッズ進呈クーポン」をもらえるメリットも。

ノベルティグッズは「ミニオンズ カラフルミニタオル」「キャラクター5点文具セット」「キャラクターコップ・巾着セット」「ミニオンズ レジャーシート」の中から1つ選べるようです。

ノベルティグッズがもらえることを内緒にしたまま、誕生月を迎えた子どもと一緒にお店に足を運ぶのも良いかもしれませんね。サプライズになれば、良い思い出になりそうです。

限定クーポンで、プレゼントをお得に買える のも嬉しいポイントですね。

ジョーシンのキッズメンバーズ メリットその2

「キッズメンバーズ」に登録すると、誕生日やこどもの日、クリスマスといったイベント毎にスマホでの撮影に使える「フォトフレーム」が配信されます。

じつは外出する機会が減り、子どもたちの写真を撮る機会も減っていたんです。

かわいいフォトフレームを使って撮影すれば、 自宅でのイベントが盛り上がりそう ですね。今後の展開が楽しみです！

ジョーシンのキッズメンバーズ メリットその3

チラシやキャンペーンなど、お得な情報をチェックできるのもメリットの1つ。人気商品の抽選販売に関するお知らせや、話題になっている商品の紹介など、プレゼント選びのヒントになる情報も見逃せません。

サプライズでプレゼントを購入したい場合や、子どもの中で欲しいものが明確じゃないときに、 チラシや話題の商品を見ながら選べるのは便利 ですね。

配信されたときにチェックしてみようと思います。

ジョーシンのキッズメンバーズ メリットその4

店舗で本登録の手続きをすると、入会特典として「ノベルティグッズ」と、500円以上の商品で使える100円引きクーポンが付いた「登録記念カード」がもらえます。

クリアファイルと登録記念カードを手にした子どもたちは、ちょっぴり誇らしげ。

100円引きクーポンは登録日のみ利用できるものだったので、この日は特別にちょっとしたおもちゃを買ってあげました。

せっかくなので、自宅でフォトフレームを使って撮影！

手軽に特別感を出せて楽しいですね(笑)

今日はシルバニアファミリーのクリアファイルをもらえて、うれしかったです。学校に持っていきます！

おもちゃも買ってもらったので、ずっと大切にしたいです！

シルバニアファミリーのクリアファイルはかわいいので、私も学校に持っていきます。

最初はおもちゃがいっぱいで選べなかったけど、買ってもらってうれしかったです。

2人とも大満足でした！

小学校に入ると紙のプリントをたくさん持って帰って来るので、それらを整理できるクリアファイルは親としても助かります。子どもは「おまけ」が大好きですから(笑)

今日は 楽しく買い物ができて良かった です！

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ジョーシンの「キッズメンバーズ」は、プレゼントに悩んでいる人やお得に商品をGETしたい人はもちろん、おもちゃを通じて買い物やおうち時間をより充実させたい人にピッタリなサービスでした。

今後もさまざまな特典を計画しているそうなので、まずはジョーシンアプリをダウンロードのうえ、「キッズメンバーズ」に登録してみてはいかがでしょう？

「キッズメンバーズ」の

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[PR]提供：株式会社Joshin