新型コロナウィルスの影響で巣ごもり需要が高まっているノートPC。そんななか、以前マイナビニュースではChromebookのメリットをご紹介しました。

今回は第2弾「実際にどうなの?」編として、20代のマイナビニュース読者と筆者を交えて座談会を実施。それぞれがPCに求める要素や日常生活でのPC事情などを話し合い、実際に「Chromebook」を触ってもらうことに。その感想を聞いてみました。

本日はよろしくお願いします。まず、お二人の自宅でのPCの使用状況を教えてください



僕は週5日で在宅勤務なので、仕事の際は会社のノートPCを使っています。自分のノートPCでは、カナイさんと同じく調べものをする時や投資のチャートの分析などで使用していますね



自宅のノートPCにはタッチパネルが搭載されているんですが、レスポンスがちょっと悪くて使いにくいんですよね。あとは、自宅だとモニターがないので画面が小さいのも少し不便。テレビをモニター代わりに使うこともあるんですが、それも少し使いづらくて……。なので、大画面モデルも見てみたいなあと思っています



僕のPCは性能的にはいいんですが、持ち運ぶには少し重くて。そこが不満に感じます。あとは起動の遅さかな。立ち上がるまでに1~2分くらいかかるので、その間じっと待っているのがすごく長く感じますね



そうですね。なので理想は2台持ちのような感覚です。自宅では現在のPCを使用して、もう1台はカフェなどで作業できる、持ち運びに便利なものがいいですね



あと、外作業を考えるとバッテリーが長持ちすると嬉しい。こまめに充電をしないといけないとなると、場所も限られてしまうので……



現在の状況からそれぞれがノートPCに求める機能が見えてきたところで、実際にAcerの「Chromebook」3製品を使用してみました。

Acerって?

世界160以上の国と地域でノートパソコンや液晶モニターなどを展開。Chromebookでは、2020年1月~3月世界シェア1位を獲得(※)している。(※) No. 1 Share in Chrome Notebook PC by Company, IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 2020Q2