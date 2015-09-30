手のひらサイズでWindowsが動くスティック型PCは、そのインパクトと実用性から1つのジャンルの形成に成功した。現在では各社が独自の工夫を施した製品を発売しており、製品選びに迷ってしまうほどだ。そんな中、ドスパラから、わずか14,800円という価格で「Diginnos Stick DG-STK2F」が登場した。しかもこの新製品は、7月29日に一般向けリリースが開始されたWindows 10をプリインストールしたモデルとなる。今回はこのDG-STK2Fを詳しく見ていくことにしよう。

Windows 10 Home 32bit版を搭載したスティック型PC「Diginnos Stick DG-STK2F」

小型ファンやmicroSD端子の追加でパフォーマンス&拡張性アップ!

「Diginnos Stick DG-STK2F」は税別14,800円というコストパフォーマンスの高いスティック型PCだ。スティック型としては後発モデルなだけあって、Windows 10 Home 32bit版を搭載していること以外にも、先行モデルにはないさまざまな工夫が施されている。

ひとつは、本体中央に小型ファンを搭載し、内部の熱を排出することができる点だ。フリスクサイズのケースにPCの主要機能を詰め込んだスティック型PCは、その小さな筐体ゆえに、CPUの熱対策が課題となっていた。実際、高負荷時には動作クロック周波数が下がり、パフォーマンスダウンしてしまう例も多かった。ファンがあれば、この発熱を筐体の外に強制的に排気できるというわけだ。ただし、その分筐体の厚みは若干増しており、外形寸法は約W109×D40×H18mm、重量は約60gとなる。このファンに実際にどれほどの効果があるのかは、記事後半でお伝えしていこう。

インターフェースにも変化がみられる。これまでのスティック型PCに設けられていたものは、USB2.0端子、microUSB端子(電源供給用)、電源ボタン、microSDスロット、HDMI出力という構成だったが、DG-STK2Fでは新たにmicroUSB(周辺機器用)が追加された。本体がUSB端子からの5V/2A出力で動作しているため、動かせるバスパワーの機器数は限られるが、拡張用端子が倍になった意味は大きい。なお、パッケージにはmicroUSB to USBケーブルも同梱されているため、すぐに通常のUSB端子として使用可能だ。この2つのUSB端子では足りない場合、もしくは多数の機器を接続したい場合は、セルフパワー型のUSBハブを用意しよう。