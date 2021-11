Windows 11ではWindows Terminalがデフォルトのターミナルアプリケーションとなり、PowerShell 7がデフォルトのシェルになる。当然、MSYS2はこの環境で使うというのがデフォルト状態になるはずだ。しかし、MSYS2コマンドのいくつかはPowerShellと衝突するため、使い勝手の悪いところがある。今回はこの部分を調整する方法を取り上げる。

PowerShellのエイリアス

WindowsのシェルであるPowerShellはオブジェクト指向のプログラミング言語だ。シンタックスがLinuxで使われるシェルに似せてあるため、一見するとUNIX系のシェルのように使えるが、かなりゴリゴリのプログラミング言語であり、管理や操作という面では強力この上ない。

このPowerShellには「エイリアス」という別名の機能があり、コマンドやコマンドレット、関数などに別の名前を与えることができるようになっている。デフォルトで割り振られているエイリアス名のいくつかがLinux系コマンドの名前と同じになっているため、MSYS2やWSLがセットアップされていない状態でも、あたかもLinuxコマンドのように使うことができている。

例えば、以下の表はPowerShellエイリアスで特によく使われるLinuxコマンド名と、同じ名前が使われているものをまとめたものだ。実際には同名のコマンドではなく、PowerShellのコマンドレットが実行される。

PowerShellエイリアス 対応するコマンドレット cat Get-Content cp Copy-Item diff Compare-Object echo Write-Output ls Get-ChildItem mv Move-Item rm Remove-Item sort Sort-Object tee Tee-Object

MSYS2がインストールされていないときには便利な機能なのだが、MSYS2がインストールされた後は勝手が異なる。エイリアスのほうが優先的に解釈されるので、MSYS2のコマンドではなくPowerShellのコマンドレットが実行されるのだ。MSYS2をインストールするということは、Linuxコマンドを使いたいからなのに、PowerShellエイリアスのほうが優先して使われるのは困ってしまう。

PowerShellのエイリアスがMSYS2コマンドとか被る問題

例えば、「ls」は「Get-ChildItem」というコマンドレットへのエイリアスになっている。「dir」も実体は「Get-ChildItem」だ。

PS C:\Users\daichi> alias | grep ls Alias cls -> Clear-Host Alias ls -> Get-ChildItem Alias sls -> Select-String PS C:\Users\daichi> alias | grep dir Alias chdir -> Set-Location Alias dir -> Get-ChildItem Alias md -> mkdir Alias rmdir -> Remove-Item PS C:\Users\daichi> Get-Command ls CommandType Name Version Source ----------- ---- ------- ------ Alias ls -> Get-ChildItem PS C:\Users\daichi> Get-Command Get-ChildItem CommandType Name Version Source ----------- ---- ------- ------ Cmdlet Get-ChildItem 7.0.0.0 Microsoft.PowerShell.Management PS C:\Users\daichi>

したがって、lsの結果も、dirの結果も次のように同じになる。

PS C:\Users\daichi\Documents> ls Directory: C:\Users\daichi\Documents Mode LastWriteTime Length Name ---- ------------- ------ ---- d---- 2021/07/19 19:32 chrome-ext d---- 2021/08/15 18:53 config da--- 2021/07/31 15:06 ISOs d---- 2021/08/16 7:58 keyboard-shortcuts d---- 2021/08/15 18:46 lwt d---- 2021/09/12 15:23 misc d---- 2021/08/31 16:40 misc-old d---- 2021/08/29 10:57 mynavi d---- 2021/08/02 11:09 postal-code-data d---- 2021/07/20 8:26 powershell d---- 2021/09/12 19:03 setup d---- 2021/09/12 19:24 tttcmds d---- 2021/09/12 13:39 tttcmds-old d---- 2021/08/14 15:02 vscode-csv2tsv d---- 2021/09/04 9:39 word-of-mouth PS C:\Users\daichi\Documents> dir Directory: C:\Users\daichi\Documents Mode LastWriteTime Length Name ---- ------------- ------ ---- d---- 2021/07/19 19:32 chrome-ext d---- 2021/08/15 18:53 config da--- 2021/07/31 15:06 ISOs d---- 2021/08/16 7:58 keyboard-shortcuts d---- 2021/08/15 18:46 lwt d---- 2021/09/12 15:23 misc d---- 2021/08/31 16:40 misc-old d---- 2021/08/29 10:57 mynavi d---- 2021/08/02 11:09 postal-code-data d---- 2021/07/20 8:26 powershell d---- 2021/09/12 19:03 setup d---- 2021/09/12 19:24 tttcmds d---- 2021/09/12 13:39 tttcmds-old d---- 2021/08/14 15:02 vscode-csv2tsv d---- 2021/09/04 9:39 word-of-mouth PS C:\Users\daichi\Documents>

MSYS2をインストールしたら、lsで「C:\msys64\usr\bin\ls.exe」が実行されてほしい。そうなれば、Linuxで使っているときと同じような出力が得られる。

PS C:\Users\daichi\Documents> C:\msys64\usr\bin\ls.exe ISOs 'My Videos' desktop.ini misc postal-code-data tttcmds word-of-mouth 'My Music' chrome-ext keyboard-shortcuts misc-old powershell tttcmds-old 'My Pictures' config lwt mynavi setup vscode-csv2tsv PS C:\Users\daichi\Documents> C:\msys64\usr\bin\ls.exe -l total 421 drwxr-xr-x 1 daichi daichi 0 Jul 31 15:06 ISOs lrwxrwxrwx 1 daichi daichi 21 Jun 10 19:22 'My Music' -> /c/Users/daichi/Music lrwxrwxrwx 1 daichi daichi 24 Jun 10 19:22 'My Pictures' -> /c/Users/daichi/Pictures lrwxrwxrwx 1 daichi daichi 22 Jun 10 19:22 'My Videos' -> /c/Users/daichi/Videos drwxr-xr-x 1 daichi daichi 0 Jul 19 19:32 chrome-ext drwxr-xr-x 1 daichi daichi 0 Aug 15 18:53 config -rw-r--r-- 1 daichi daichi 418 Jul 19 20:46 desktop.ini drwxr-xr-x 1 daichi daichi 0 Aug 16 07:58 keyboard-shortcuts drwxr-xr-x 1 daichi daichi 0 Aug 15 18:46 lwt drwxr-xr-x 1 daichi daichi 0 Sep 12 15:23 misc drwxr-xr-x 1 daichi daichi 0 Aug 31 16:40 misc-old drwxr-xr-x 1 daichi daichi 0 Aug 29 10:57 mynavi drwxr-xr-x 1 daichi daichi 0 Aug 2 11:09 postal-code-data drwxr-xr-x 1 daichi daichi 0 Jul 20 08:26 powershell drwxr-xr-x 1 daichi daichi 0 Sep 12 19:03 setup drwxr-xr-x 1 daichi daichi 0 Sep 12 19:24 tttcmds drwxr-xr-x 1 daichi daichi 0 Sep 12 13:39 tttcmds-old drwxr-xr-x 1 daichi daichi 0 Aug 14 15:02 vscode-csv2tsv drwxr-xr-x 1 daichi daichi 0 Sep 4 09:39 word-of-mouth PS C:\Users\daichi\Documents>

では、どうやって実現すればよいのかという話だが、PowerShellのエイリアスを削除して、新しくMSYS2のコマンドへエイリアスを張ればよいのだ。まず、次のようにコマンドを実行することで、エイリアスの削除を行える(ここではcat、cp、ls、mv、rmのエイリアスを削除している)。

# MSYS2コマンドに置き換えるエイリアスを削除 Get-Alias cat > $null 2>&1 && Remove-Alias cat Get-Alias cp > $null 2>&1 && Remove-Alias cp Get-Alias ls > $null 2>&1 && Remove-Alias ls Get-Alias mv > $null 2>&1 && Remove-Alias mv Get-Alias rm > $null 2>&1 && Remove-Alias rm

そして、新しくMSYS2コマンドへエイリアスを設定する。

# MSYS2コマンドへのエイリアスを作成 Set-Alias -Name cat -Value C:\msys64\usr\bin\cat.exe Set-Alias -Name cp -Value C:\msys64\usr\bin\cp.exe Set-Alias -Name mv -Value C:\msys64\usr\bin\mv.exe Set-Alias -Name rm -Value C:\msys64\usr\bin\rm.exe

PowerShellのエイリアスは、本当に別名をつけるだけの機能だ。Linuxのシェルであれば、エイリアスはただの文字列の置き換えであることが多いため、エイリアスにオプションなどコマンド以外の要素を含めることができるのだが、PowerShellではそれができない。

そういった場合にはエイリアスではなく関数を定義すればよい。例えば、次のように関数を用意すれば、lsで「C:\msys64\usr\bin\ls.exe —color $Args」が実行されるようになり、「ll」で「C:\msys64\usr\bin\ls.exe —color $Args -l」が実行されるようになる。

# ls系はオプションを指定するために関数で定義 function ls { C:\msys64\usr\bin\ls.exe --color $Args } function ll { C:\msys64\usr\bin\ls.exe --color $Args -l } function la { C:\msys64\usr\bin\ls.exe --color $Args -a }

WindowsのシステムコマンドがMSYS2コマンドと被る問題

PowerShellではWindowsのシステムコマンドも使われている。システムコマンドのなかにはLinuxコマンドと同じ名前のものがある。例えば、Linuxには「find」があるが、Windowsでは「C:\WINDOWS\system32\find.exe」が用意されている。同じ名前だが、別の目的のコマンドだ。

PS C:\Users\daichi\Documents> Get-Command find | Format-List Name : find.exe CommandType : Application Definition : C:\WINDOWS\system32\find.exe Extension : .exe Path : C:\WINDOWS\system32\find.exe FileVersionInfo : File: C:\WINDOWS\system32\find.exe InternalName: find OriginalFilename: FIND.EXE.MUI FileVersion: 10.0.19041.1165 (WinBuild.160101.0800) FileDescription: 文字列検索 (grep) ユーティリティ Product: Microsoft® Windows® Operating System ProductVersion: 10.0.19041.1165 Debug: False Patched: False PreRelease: False PrivateBuild: False SpecialBuild: False Language: 日本語 (日本) PS C:\Users\daichi\Documents>

「tree」も同様に、Windowsには「tree.com」というコマンドがある。

PS C:\Users\daichi\Documents> Get-Command tree | Format-List Name : tree CommandType : Function Definition : tree.com /f PS C:\Users\daichi\Documents>

この2つのコマンドはよく似ている。Windowsではtree.comのほうがよほど動作が高速だ。ただ、機能はLinux treeのほうが多い。ユーティリティ的に使うなら、Linuxのほうを使いたい。

こうしたシステムコマンドに関しては、エイリアスを設定して済むならそうするのが簡単である。エイリアスのほうが優先的に実行されるからだ。PowerShellでは、次のように実行すればエイリアスを設定することができる。

# WindowsコマンドをMSYS2コマンドで置き換え Set-Alias -Name find -Value C:\msys64\usr\bin\find.exe Set-Alias -Name tree -Value C:\msys64\usr\bin\tree.exe

削除できないPowerShellエイリアスはどうすればよいか

全てがこの方法でうまくいくかと言えばそんなことはなく、いくつかのエイリアスは削除できないようになっている。次のように「diff」「sort」「tee」はそのままでは削除できないのだ。

PS C:\Users\daichi> Remove-Alias diff Remove-Alias: Alias was not removed because alias diff is constant or read-only. PS C:\Users\daichi> Remove-Alias sort Remove-Alias: Alias was not removed because alias sort is constant or read-only. PS C:\Users\daichi> Remove-Alias tee Remove-Alias: Alias was not removed because alias tee is constant or read-only. PS C:\Users\daichi>

無理やり削除することも可能だが、わざわざ削除できない設定になっているので、削除しないほうが無難だ。こんなときは、次のように異なる名前で関数を作成しておこう。何もしないよりもよほど使いやすくなる。

# 削除できないエイリアスについては別名を付与 function msys2_diff { C:\msys64\usr\bin\diff.exe $Args } function msys2_sort { C:\msys64\usr\bin\sort.exe $Args } function msys2_tee { C:\msys64\usr\bin\tee.exe $Args }

設定を$PROFILEへ書き込んでおく

後は、ここまでに取り上げた設定を「$PROFILE」に書き込んでおけばPowerShellの起動に適用される。$PROFILEのパスは環境によって異なるのだが、「Microsoft.PowerShell_profile.ps1」という名前のファイルになっているはずだ。ターミナルで「notepad $PROFILE」を実行して編集を行ってしまうのが簡単だろう。次のような内容を追加しておけばよい。

if (Test-Path -PathType Container C:\msys64\) { # MSYS2コマンドに置き換えるエリアスを削除 Get-Alias cat > $null 2>&1 && Remove-Alias cat Get-Alias cp > $null 2>&1 && Remove-Alias cp Get-Alias ls > $null 2>&1 && Remove-Alias ls Get-Alias mv > $null 2>&1 && Remove-Alias mv Get-Alias rm > $null 2>&1 && Remove-Alias rm # MSYS2コマンドへのエイリアスを作成 Set-Alias -Name cat -Value C:\msys64\usr\bin\cat.exe Set-Alias -Name cp -Value C:\msys64\usr\bin\cp.exe Set-Alias -Name mv -Value C:\msys64\usr\bin\mv.exe Set-Alias -Name rm -Value C:\msys64\usr\bin\rm.exe # ls系はオプションを指定するために関数で定義 function ls { C:\msys64\usr\bin\ls.exe --color $Args } function ll { C:\msys64\usr\bin\ls.exe --color $Args -l } function la { C:\msys64\usr\bin\ls.exe --color $Args -a } # WindowsコマンドをMSYS2コマンドで置き換え Set-Alias -Name find -Value C:\msys64\usr\bin\find.exe Set-Alias -Name tree -Value C:\msys64\usr\bin\tree.exe # 削除できないエイリアスについては別名を付与 function msys2_diff { C:\msys64\usr\bin\diff.exe $Args } function msys2_sort { C:\msys64\usr\bin\sort.exe $Args } function msys2_tee { C:\msys64\usr\bin\tee.exe $Args } }

この設定を追加するだけで、MSYS2をインストールした後のPowerShellプロンプトをある程度Linux環境のように使うことができるようになる。

本連載はPowerShellが主テーマではないので、PowerShellに関する説明はここで止めておく。興味がある場合には別連載「PowerShell Core入門 - 基本コマンドの使い方」などを参考にしてもらえれば幸いだ。

いずれにせよ、Linuxを使う上でもWindowsは避けて通ることが難しいプラットフォームである。であれば、なるべくLinuxユーザーが扱いやすいようにカスタマイズしたり、操作の中心となるシェルについて知っておいたりすることは悪くない。PowerShell 7はLinuxでも使えるし、興味があるならPowerShellの活用にも取り組んでみると良いと思う。このパワフルなシェルは、Linuxで使う上でも新しいアイデアを与えてくれるはずだ。

付録: MSYS2インストール方法など

環境変数 内容 HOME C:\Users\ユーザ名 LC_CTYPE ja_JP.UTF-8 Path C:\msys64\usr\bin C:\msys64\mingw64\bin

MSYS2のインストール方法

winget install MSYS2 pacman -Syu