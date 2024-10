スイスの時計ブランド「オメガ」は、宇宙と関わりが深いことでも知られる。1962年、NASAの宇宙飛行士ウォルター・シラーが個人所有のオメガ スピードマスター(第2世代のスピードマスター、リファレンス:CK 2998)を着用して宇宙へ行ったことが始まりだ。

スピードマスター記念モデル ファースト オメガ イン スペース(ステンレススチールブレスレット)

CK 2998は「宇宙に行った初めてのオメガ – The First OMEGA in Space」というニックネームを得る。1965年にはNASAの過酷なテストをパスし、有人宇宙飛行と船外活動における使用認定を取得。現在のスピードマスター プロフェッショナルも受け継いでいる。

そんなCK 2998が、現代のテクノロジーとデザインでアップデートされた。1959年に誕生した第2世代スピードマスターのスタイルを踏襲し、ポリッシュ&ブラッシュ仕上げの39.7mmステンレススチールケースを採用。ブラックアルミのベゼルリングには、スピードマスターに欠かせないタキメーターと、初期スピードマスターと同じ「ドッとオーバー90」を刻んだ。

ステンレススチール

ブラックレザーストラップ

ブラウンレザーストラップ

ブレスレットとストラップの違いによって、3モデルをラインナップ。ステンレススチールブレスレットモデル(310.30.40.50.06.001)は121万円で、10月4日に直営ブティックにて発売のち順次、正規取扱店で販売する。

ほか、ブラックレザーストラップモデル(310.32.40.50.06.001)とブラウンレザーストラップモデル(310.32.40.50.06.002)があり、どちらも116万6,000円、近日発売予定となっている。

オメガの宇宙探査の歴史へのオマージュ

グレーブルーのダイヤルは、1960年代に作られたCK 2998のトーンを再現したもの。時分針(アルファ針)とインデックスにはヴィンテージカラーのスーパールミノバ(蓄光塗料)、中央のクロノグラフ秒針(バトン針)はホワイトニスで仕上げている。

伝統あるモデルということで、ダイヤルとリューズにはかつてのオメガロゴをあしらった。ケースバックにはシーホースのメダリオンとともに、“SPEEDMASTER”“THE FIRST OMEGA IN SPACE”“OCTOBER 3,1962”という文字を刻印し、歴史を讃えている。

手巻きの機械式ムーブメントは最新のオメガ コーアクシャル マスタークロノメーター「Cal.3861」を搭載。スイス連邦計量・認定局(METAS)の認定を受けたマスタークロノメーターだ。

ケース素材:ステンレススチール

ケースサイズ:直径39.7×厚さ13.4mm

風防:ヘサライト風サファイアクリスタル(内面無反射コーティング)

防水性能:50m

パワーリザーブ:50時間

ギャラリー