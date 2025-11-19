林業から生まれた異色競技! 斧とチェンソーで世界最強を競う「ティンバースポーツ」とは

日本で人気の「野球」はヨーロッパでの知名度がそれほど高くない。逆に、ヨーロッパでは盛り上がっているのに、日本ではまだ知られていないというスポーツも数多く存在する。そのうちのひとつが、斧やノコギリ、チェンソーを使って木を切る速さと技を競う「TIMBERSPORTS」(ティンバースポーツ)だ。

「木こりのF1」とも呼ばれるティンバースポーツの世界大会が先ごろ、イタリアのミラノで開催された。その模様をレポートする。

欧州で熱狂的な人気! 歴史は19世紀から

19世紀半ばにオーストラリアとニュージーランドで始まり、林業労働者や木こりたちが、余暇に斧やノコギリの技術を競い合うようになったことがティンバースポーツ誕生のきっかけだとされている。国際大会を主催しているのは、林業や造園機器の分野で世界トップクラスのシェアを誇るドイツの工具メーカー「スチール」(STIHL)だ。1985年に公式ルールが整えられ、現在では「STIHL TIMBERSPORTS」として、世界25カ国以上が参加する国際大会へと発展。力と精密さのバランスが問われるこの競技は、ヨーロッパを中心に熱狂的な支持を集めている。

出場する選手たちは斧やノコギリ、チェンソーを操って、丸太をいかに速く、正確に切り落とすかを競う。代表的な種目としては、チェンソーで決められた厚みの丸太を2回切断する「ストックソー」、巨大なノコギリを使う「シングルバック」、垂直に固定された木のブロックを切り倒す「スタンディングブロックチョップ」、丸太の上に立って両足の間を切る「アンダーハンドチョップ」、そして、高さ約2.5メートルの柱を登って切る「スプリングボード」などがある。いずれも、数秒の差が勝敗を分ける。

大きな丸太を10秒足らずで切り倒すスピードは圧巻で、観客席からは歓声が上がる。筋力だけの勝負ではなく、チェンソーの刃の角度や斧の打撃のリズム、動作の正確さといった繊細な技術が必要だ。

観客は3,000人超! 国際大会に18カ国の代表選手が集結

2025年10月24日に開催されたのは、世界大会の団体戦だ(個人戦は25日)。会場となったミラノの「アリアンツ・クラウド・アリーナ」には、18カ国の代表選手が集結。3,000人を超える観客が見守る中、「ストックソー」「シングルバック」「アンダーハンドチョップ」「スタンディングブロックチョップ」の4種目でノックアウト方式の戦いが進んでいった。

会場はまるで格闘技イベントのような熱気に包まれており、入場では照明と音楽に合わせて選手が紹介され、観客のボルテージは一気に高まっていた。

大声援が上がっていた入場シーン

過去9回の優勝経験を持つ強豪国のオーストラリア代表チームは、今大会で10回目の頂点に輝き、6連覇を達成した。オーストラリア代表で個人戦でも世界王者に2度輝いた実績を持つブラッド・デ・ローザ選手は、強さの秘密をこう語る。

「ティンバースポーツで勝つために重要なのは、筋力と技術です。ノコギリをできるだけ水平に走らせなければならず、少しでもブレればタイムロスになります。いいスコアを出すには、手首のコントロールやスピード、体幹の安定性、そして長時間の訓練が必要です。結局のところ、完璧な技術を身につけることが重要です」

前回の大会には中国チームが出場していたが、今回はアジアからの参加がなかった。林業が盛んな日本だからこそ、いつか木こりや職人、土木の仕事に携わる人たちが、この舞台で活躍する姿を見てみたい。