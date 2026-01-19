もはや工芸品 - 伝統と狂気が交差する腕時計 3選

今回はちょっと趣向を変えた番外編。日常的に時刻を確認するための腕時計ではなく、高精度や実用性を追い求めた先で、あえてそこから踏み外し、人の手と時間を極端なまでに費やした結果として生まれた時計たちだ。素材、機構、装飾、そのいずれもが「そこまでやる!?」の領域。もはや工芸品と呼ぶにふさわしい3本だ。

ブランパン、ジャケ・ドロー、ジェイコブ＆コー。それぞれが向き合っているのは「正確な時計」を作ることに加えて、「機械にどこまで美や物語を載せられるか」という問い。今回の3本は、ブランパンは伝統工芸、ジャケ・ドローはオートマタ、ジェイコブ＆コーは宝石彫刻。アプローチは異なるが、共通するのは人の手による極限の作り込みだ。

ブランパン「メティエダール シャクドー」（Ref.6615 3616 55B）

ブランパンのメティエダール（Métiers d'Art）は、伝統的な装飾技法を文字盤制作の中心に据えたコレクション。「メティエダール シャクドー（Métiers d'Art Shakudō）」は日本の伝統素材である赤銅（シャクドー）を文字盤に用い、職人が手作業で彫金を施している。シャクドー特有の深みのある色調は、塗装や加工では再現できないもので、素材そのものが表現の核になっている。

ここで取り上げた「Ref.6615 3616 55B」は日本の盆栽をモチーフに。この1本をはじめ、基本的にメティエダールの各モデルはユニークピース、つまり世界で1本のみだ。

「Ref.6615 3616 55B」のムーブメントは手巻き機械式の「キャリバー 15B」。極めて薄型の構造を持ち、シースルーバックからは機械としての端正な造りを確認できる。時間表示は時と分のみで、装飾を邪魔しない最小限だ。文字盤を「時間を読むための面」ではなく、「工芸を載せるための場」として成立させている点に、この時計の本質がある。

ケース素材：18Kレッドゴールド

ケースサイズ：径45mm×厚さ8.3mm

風防：サファイアクリスタル

裏ぶた：サファイアクリスタルのシースルーバック

ストラップ：アリゲーターレザー

防水性能：3気圧

ムーブメント：手巻き機械式「キャリバー 15B」

パワーリザーブ：約40時間

参考価格：2,756万6,000円

ジャケ・ドロー「チャーミング・バード」（Ref.J031533240）

ジャケ・ドローのチャーミング・バード（The Charming Bird）は、腕時計にオートマタ（自動機械人形）を組み込んだ極めて独特の存在だ。ダイヤル中央に配置された小鳥は、作動時に羽ばたき、くちばしを動かし、実際にさえずりを奏でる。これは単なる装飾ではなく、18世紀にジャケ・ドローが制作した自動人形の思想を、そのまま腕時計に移植したものと言える。

2026年1月の時点で、公式サイトにおけるチャーミング・バードのラインナップは6種類。ケースや文字盤の素材、装飾が異なる。時刻表示はダイヤル上部の控えめな配置。主役はオートマタの動きだ。ムーブメントは自動巻き機械式の「Jaquet Droz 615」で、時刻用とは別に鳥の動作専用機構を備える。この時計は時刻を知るための装置、道具というより、機械仕掛けの舞台装置に近い。

参考モデル：Ref.J031533240

ケース素材：18Kレッドゴールド

ケースサイズ：径47mm×厚さ15.75mm～23mm

風防：サファイアクリスタル

ストラップ：アリゲーターレザー

防水性能：なし

ムーブメント：自動巻き機械式「Jaquet Droz 615」

パワーリザーブ：38時間

世界限定：28本

ジェイコブ＆コー「ゴッド オブ タイム（God of Time）」

ジェイコブ＆コー「ゴッド オブ タイム（God of Time）」

ジェイコブ＆コーのゴッド オブ タイムは、ジェイコブ＆コーの創業者 兼 会長であるジェイコブ・アラボの生誕60周年を記念して制作されたもの。ダイヤル中央には古代ギリシャ神話に登場する時の神クロノスを象った立体彫刻を据え、その背後で超高速トゥールビヨンが回転。クロノスがトゥールビヨンのキャリッジを抱え、“時を手中に収める存在”として表現している。時計というよりも立体作品に向き合っている感覚だ。

トゥールビヨンは1回転わずか4秒という高速回転。一般的なトゥールビヨンは1分で1回転だが、その約15倍というスピードでキャリッジが回転する。高速回転によって生じる負荷を抑えるため、キャリッジ重量は0.27gまで軽量化されており、構造そのものが通常のトゥールビヨンとは異なる領域だ。加えてコンスタントフォース機構も組み入れ、高速で回転する調速機構に対して動力を一定に保って安定動作を確保している。

ムーブメントは手巻き機械式の「キャリバー JCAM60」。複雑な機構を内包しながら約60時間のパワーリザーブを備える。18Kローズゴールドのケースには古代建築を思わせるモチーフが随所に取り入れられ、まさに彫刻と機械を包み込むひとつの舞台。この時計は「身に着ける工芸彫刻」として成立している。