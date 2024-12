JALは日本の航空会社として初めて、「JAL Visaカード」会員を対象に、ミシュランガイド掲載レストランでのプライベートディナーへの招待特典の提供を開始する。

プライベートディナー第一弾は、ミシュランガイド東京2025で13年連続一つ星として評価されている東京白金台にあるフレンチレストラン「Alchimiste(アルシミスト)」。特別企画としてシェフのトークセッションやグリーティングも予定している。

招待人数は10組20名、開催日時は2025年2月1日18時半~(2024年12月16日申し込み開始)。対象となるのは、JAL・Visaカード本会員かつJGC Six Star・JGC Five Star・JGC Four Star会員で、1組2名の参加で5万マイルが必要となる。

第二弾は「ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション」(2025年3月8日18時半~)、第三弾は「精進料理 醍醐」(2025年5月24日18時半~)にて開催される。