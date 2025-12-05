エレコムは、年末年始シーズンを前に、「デジタル大掃除」として、古くなった電源タップやケーブルの定期的な見直しを呼びかけている。

同社によると、電源タップの寿命は使用環境にもよるが、一般的に3～5年とされる。

電源コードやプラグの劣化を定期的に確認することが重要で、年末の大掃除時にチェック項目として組み込むことを推奨している。

事故防止のためには、水濡れに注意し、コンセント周辺の定期的な掃除が必要だと指摘する。

ケーブルについては、被覆の剥がれや銅線の露出、折れなど物理的な破損の有無を確認すべきとしている。

また、充電が不安定になったり、コネクター部分にホコリやゴミが詰まっている場合は、ショートや発火の恐れがあるため、使用を中止して交換するよう勧めている。

ブレーカー内蔵USBケーブル

同社は安全性と利便性を追求した製品として、磁力で簡単に着脱できる「ピタッとマグネットケーブル」や、高温・過電流を検知して自動遮断する「ブレーカー内蔵USBケーブル」を展開。

電源タップでは、デスクに挟んで設置できる「クリップタップシリーズ」、大きなACアダプターでも干渉しにくい「タワー型タップシリーズ」、ケーブル収納が可能で持ち運びに便利な「モバイルUSBタップシリーズ」、レバーを押すだけで片手でプラグが抜ける「イージーリリースタップシリーズ」など、多様なニーズに対応した製品をラインアップしている。