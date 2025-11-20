「ネット流行語100」表彰式が12月11日開催！ ｴｯﾎｴｯﾎ、ノミネートされたって伝えなきゃ

ピクシブとドワンゴは11月20日、今年ネットで最も流行った言葉を決定する共同企画「ネット流行語100」を開催すると明らかにした。表彰式の様子を12月11日にニコニコ生放送で生中継する。

2018年から行われているピクシブとドワンゴの年末恒例共同企画。それぞれユーザー編集辞書サイトである「ピクシブ百科事典」と「ニコニコ大百科」を提供しており、これらのアクセス数をもとにネット流行語大賞として発表する。pixivへの投稿が増加したタグから選出する「pixiv賞」、ニコニコユーザーからアンケートで収集する「ニコニコ賞」、さらに特に話題になったワードをピクシブとドワンゴのネット流行語100委員会が選出する「ネット新語賞」を設定している。

表彰式の日程発表に合わせて、ノミネートされた単語が100個掲出中。ワードには『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』『野原ひろし 昼メシの流儀』『鬼滅の刃』『薬屋のひとりごと』『メダリスト』など話題になった作品関連ワードが数多く選出されたほか、「ｴｯﾎｴｯﾎ」「ゲイリーにありがとうと言って」のようなネットミーム関連ワードもいくつか選出されている。

選出された100個のワード

表彰式は12月11日から

「ネット流行語100」年間大賞2025 表彰式 開催概要