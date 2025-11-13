エレコムは、同社史上最もコンパクトとする持ち運び用トラックボールマウス「bitra（ビトラ）」を11月下旬より順次発売する。

「M-MT1MRS」（親指タイプ）と「M-MT2MRS」（人差し指タイプ）の2モデルを、いずれもブラックとホワイトの2色で展開。通常販売価格は12,980円。エレコムダイレクトショップで実施される数量限定の予約販売では9,980円で購入できる。

2019年発売の旧モデルが販売終了となった「bitra」が、新機能と新色ホワイトを加えて復刻した。同社のトラックボールマウス「M-XPT1」シリーズと比較して約30％の小型化を実現し、携帯性を高めたとしている。

製品は、親指で操作する「M-MT1MRS」シリーズと、人差し指で操作する「M-MT2MRS」シリーズの2タイプを用意。どちらも手のひらに収まりやすい形状とし、クリック音を抑えた静音スイッチを採用する。

ボールは本体裏面のボタンで簡単に取り外せる構造。別売りで交換用ボール（25mm／34mm）も用意し、ユーザーのメンテナンス性向上に配慮した。交換用ボールの店頭予想価格は、25mmの「M-B25SV」が1,880円、34mmの「M-B34SV」が2,479円。

接続方式は2.4GHz帯無線（USBレシーバー）とBluetoothに対応し、用途に応じて切り替えが可能となっている。

持ち運び時に便利な専用収納ポーチも付属する。ポーチには予備電池を収納できるスペースを備え、外出先での電池切れに備えられるとしている。

「M-MT1MRS」の本体サイズはW74×D90×H41mm、重さは約77g（電池含まず）。付属ポーチはW95×D125×H55mm、重さは約95g。「M-MT2MRS」は約W62×D94×H40mmで重さ約83g（電池含まず）。付属ポーチの重さは約106g。

予約販売の期間は11月18日23時59分まで。エレコムダイレクトショップで数量限定にて実施される。