NECプラットフォームズは10月23日、4ストリームのWi-Fi 6ルータ「Aterm 3000D4AX」を発表した。11月20日に発売する。価格はオープンで、量販店でのオンライン販売価格は12,080円前後の見込み。

Aterm 3000D4AXを置いたイメージ

メッシュ中継機としても使えるWi-Fi 6ルータ

Aterm 3000D4AXはWi-Fi 6（IEEE802.11ax）に準拠し、最大2,402Mbpsの通信速度をサポートする無線LANルータ。NECプラットフォームズが提供するクラウド型統合管理サービス「NetMeister Home」対象装置への追加も予定されている。

通信帯域を分割して複数台の端末へ同時にデータを送信できる「OFDMA」や、複数端末と同時通信できるMU-MIMOといった通信技術に対応。家の中で安定した通信環境を構築できるとする。メッシュ中継機機能も備え、別途親機と連携することで広いエリアを“面”としてカバー可能。

Aterm 3000D4AX本体

スマホアプリ経由で外出先からの遠隔操作にも対応

またスマートフォン向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使い、宅外から遠隔で本体を操作できる。初期設定ウィザードに加え無線設定・再起動など必要なメンテナンス、接続端末や履歴の一覧表示などが行えるほか、Wi-Fiの通信速度を測定し、通信状況を色の濃淡で表示するヒートマップ機能も用意する。

有線LAN・WANインタフェースはいずれも1000BASE-T/100BASE-TXに準拠し、LANポートは3基、WANポートは1基を搭載。

セキュリティはSSID、MACアドレスフィルタリング、 リモートワークWi-Fi（ネットワーク分離機能）などを備え、WPA2-PSK（AES）・WPA/WPA2-PSK（TKIP/AES）・WPA3-SAE（AES）[WPA3-Personal]・WPA2-PSK（AES）/WPA3-SAE（AES）・WPA2/WPA3 mixed modeに対応する。

本体サイズはW46×D145×H145mm、重さは約0.3kg。