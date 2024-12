NVIDIA Appの「ゲームフィルター」機能がゲームの性能を下げているかも - いったん無効化で対処可能

NVIDIAがこれまで提供してきた「GeForcec Experiencce」に代わってリリースした「NVIDIA App」において、「ゲームフィルター」機能で性能低下が発生しているようだ。NVIDIAもサポートフォーラムで反応しており、一時的に機能を無効化することで回避できると案内している。

当初「NVIDIA Appが性能を引き起こしている」として、海外を中心にX(旧Twitter)やRedditで注目を集めていた内容。CapFrameXを用いてかんたんにFPSが計測された投稿でも数十FPS(最大15%)前後のパフォーマンス低下が見られており、高品質な描画と高いフレームレートを両立してプレイされていた『Marvel Rivals』などでは問題が顕著だったようだ。

この騒動をうけてNVIDIA Appをインストールするユーザーも現れた一方で、NVIDIA App内に存在する「ゲームフィルター」機能が原因であることが判明。NVIDIAがサポートフォーラムで公式に言及した内容でも同機能を一時的に無効化するよう案内されており、削除しなくても性能低下を回避できる。

Now that I have some time, I made a couple of benchmark runs with this option disabled vs enabled in both Black Myth: Wukong and The Talos Principle 2 using @CapFrameX, and I'm seeing some huge perf gains by turning the "Game filters and Photo mode" option off: pic.twitter.com/7QuxCEqKmQ