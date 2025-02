Phoenixx(フィーニックス)は、カバーが運営するバーチャルタレント事務所・ホロライブプロダクションによるメディアミックスプロジェクト「ホロライブ・オルタナティブ」を題材とした2Dドットアクションゲーム『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』を2025年春にSteamにて配信する。

『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』は、主人公である白上フブキさんを操り、剣とスキルを駆使して戦うハイスピードなドットアクションゲーム。2月25日よりSteamにて開催される「Steam Next Fest」では、体験版をいち早くプレイできる。