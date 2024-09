「Adrenalin Edition 24.20.11.01」公開 - 最新タイトルをサポートするプレビュードライバ

米AMDは9月17日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けのプレビュードライバ「Adrenalin Edition 24.20.11.01」を公開した。複数の最新タイトルを正式にサポートしており、不具合の修正も行われている。

『Frostpunk 2』『God of War Ragnarök』『The Sims 4 DirectX® 11 Update』に対応するほか、『FINAL FANTASY XVI』でMD Radeon Boostを有効化。さらにHYPR-Tune機能を『黒神話:悟空』『Creatures of Ava』『God of War Ragnarök』で利用できるようになる。『Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT』にはRadeon Anti-Lag 2への対応も含まれており、低遅延での描画も行えるようになる。修正された不具合や既知の不具合は下記の通り。

修正された不具

Warhammer 40,000: Space Marine 2のプレイ中に、断続的にドライバがタイムアウトしたり、アプリケーションがクラッシュしたりする問題。

一部のAMDグラフィックス製品(Radeon RX 5700 XTなど)で「Warhammer 40,000: Space Marine 2」をプレイ中に、特定のマップにロードすると、断続的にドライバがタイムアウトしたり、アプリケーションがクラッシュしたりすることがあった問題。

Radeon RX 6600 XTなど、一部のAMDグラフィックス製品でFINAL FANTASY XVIをプレイ中に、特定のカットシーンで断続的にドライバがタイムアウトしたり、アプリケーションがクラッシュしたりすることがあった問題。

グローバルイルミネーションを「中」以上に設定した場合、「Black Myth: Wukong」をプレイ中に影が濃くなりすぎたり、色がくすんだりすることがあった問題。

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUTをAMDソフトウェアでプレイ中に、ゲーム内で断続的に破損が発生する場合があります: Adrenalin Edition Record & StreamingおよびHDRを有効にした場合があった問題。

AMDソフトウェア: スリープモードからの復帰時に、Adrenalin Editionが予期せず起動することがあった問題。

AMDソフトウェアのAV1コーデックを使用した録画中に、音声と映像が断続的に同期しなくなることがあった問題。

