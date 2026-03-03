「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 595.71」公開。ファン障害解消、今度は電圧に問題？

米NVIDIAは3月2日（現地時間）、同社グラフィックス製品向け最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 595.71」を公開した。ファン制御に問題があった「595.59」をリプレースする。

『バイオハザード レクイエム』に対応するドライバアップデート。当初「595.59」で対応する予定だったがファン制御に問題があり、1つ以上のファンが正常に動作しない問題が発生。ハードウェア監視ソフトでファンの検出に失敗する問題も発生し、公開が取りやめられていた。595.71を導入することで最新ゲームタイトルへの最適化プロファイルを導入し、正常なファン制御でゲームプレイに役立てられるようになる。

なお、595.71を導入したユーザーの中にはGPUコアの電圧が抑制されることでクロック速度が低下し、フルパワーに届かなくなったという報告がみられている。海外テック媒体のWccftechがMSI GeForce RTX 5090 SUPRIM Xで検証した際にも再現したそうで、動作周波数が3GHzに届かなくなってしまったという。

ゲームにおけるバグ修正

『The Ascent』：GeForce RTX 50シリーズGPUで画面上部に断続的に黒いバーが表示される問題 [5859818]

『Total War: THREE KINGDOMS』：GeForce RTX 50シリーズで緑色のアーティファクトが発生する不具合 [5745647]

『FINAL FANTASY XII The Zodiac Age』：ドライバ更新後に致命的なエラーでクラッシュする問題 [5741199]

『Call of Duty Modern Warfare』（2019年版）：ドライバ更新後に画像が破損して表示される問題 [5733427] 『Quantum Break』：第4章パート1でパフォーマンスが大幅に低下する問題 [5607678]

一般的なバグ修正