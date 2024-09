『サイバーパンク2077』、「AMD FSR 3」がようやく実装されるも「FSR 3.1」ではない模様

CD PROJEKT REDは9月12日(現地時間)、提供中の『サイバーパンク2077』に対してパッチ2.13をリリースした。この中でAMDとIntelのグラフィックス製品に向く新機能が提供されている。

AMD FSR 3や、Intel XeSS 1.2を実装する機能強化アップデート。これまでNVIDIA DLSS 3は公式に実装されていた一方、AMDやIntel向けの機能はなかなか最新世代に更新されてこなかったが、今回のアップデートである程度追いついてきた形となる。設定画面にユーティリティタブが追加され、HDDモードやハイブリッドCPU使用率、AMD同時マルチスレッド(SMT)が移されてわかりやすくなっている。

ちなみに、AMD FSRは「AMD FSR 3.1」が最新バージョンなので一つ古いものが搭載されている。バージョンのナンバリングはあまり変わっていないが、描画品質がAMD FSR 3から大幅に向上している点が特徴。さらにフレーム生成機能がAMD FSRから分離しており、超解像機能やアンチエイリアス機能のみを指す用語になっている。

Patch 2.13 for #Cyberpunk2077 and #PhantomLiberty is being rolled out! It includes support for AMD FidelityFX Super Resolution 3 with Frame Generation.



This update is PC-only 🖥️



List of changes: https://t.co/eIHL81AUjt pic.twitter.com/vj1vSKzNpu