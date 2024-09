サードウェーブは、PCブランド「GALLERIA(ガレリア)」が「東京ゲームショウ2024(TGS2024)」に出展することを記念し、限定オリジナルグッズなどが合計600名に当たる『TOKYO GAME SHOW 2024 GALLERIA AUTUMN CAMPAIGN』を開催する。

キャンペーンでは、期間中、GALLERIAの新品パソコンを購入し、エントリーした人から抽選で、キャンペーン限定デザインのオリジナルグッズや、『龍が如く7』&『龍が如く8』セットパックゲームセットなどが当たる。

期間は通販が2024年9月13日11時から同年10月15日10時59分まで、店舗が2024年9月13日開店から同年10月14日閉店まで。キャンペーンエントリー締切が2024年10月15日10時59分まで。エントリーにはドスパラ会員登録が必要。

【賞品】

・GALLERIA オリジナル大判デスクマットA(W900xH400㎜/designed by KEI)

・GALLERIA オリジナルTシャツA(Lサイズ/ビッグシルエット/designed by KEI)

・GALLERIA オリジナル大判デスクマットB(W900xH400㎜/designed by ふじまる2002)

・GALLERIA オリジナルTシャツB(Lサイズ/ビッグシルエット/designed by ふじまる2002)

・『龍が如く7』&『龍が如く8』セットパック(steam版)

※『龍が如く7』はインターナショナル版。

・『BIOMUTANT』&『Way of the Hunter』セット(steam版)

※『Way of the Hunter』はElite Edition。

また、TGS2024出展を記念して先着1,000台限定のGALLERIAブラックカラーモデルを2024年9月13日に発売した。主な仕様は以下の通り。

【GALLERIAブラックカラーモデル】

GALLERIA XA7C-R4x TGS2024出展記念モデル:279,980円

(Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4070 SUPER / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD)

※GPUは4070、4060 Tiへのカスタマイズが可能。

GALLERIA RA5C-R4x TGS2024出展記念モデル:174,980円

(Intel Core i5-14400F / GeForce RTX 4060 / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD)

※GPUは4060 Ti、4070へのカスタマイズが可能。