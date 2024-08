Epic Gamesは、モバイル向けのAndroid版「Epic Games Store」を8月16日(日本時間)にリリースした。iPhone版は欧州連合(EU)でのみダウンロードできる。

モバイル版のEpic Games Storeでは『フォートナイト』『Rocket League Sideswipe』に加え、モバイル版としては初の『Fall Guys』をリリース。将来的には、すべてのデベロッパーがEpic Games Storeを通じて、ゲームやアプリをリリースできるよう取り組んでいくという。さらに、同社のゲームは独立系モバイルストアでも提供される予定だ。

Epic Games CEO 兼創立者 ティム・スウィーニー氏は、「潮目は変わりつつあり、モバイルエコシステムはついに競争に開放されつつあります。Epic Games Storeをリリースし、欧州連合のiOSユーザーに当社のゲームを提供することを可能にした欧州委員会に感謝しています。これにより、現在は欧州のiOSユーザーと全世界のAndroidユーザーが、PCやMacといったオープンプラットフォームと同じように、当社のストアとゲームにアクセスできます。戦いはまだ終わっていませんが、これはデベロッパーと消費者にとって大きな前進であり、競合製品と選択肢の拡大による恩恵を受けることができます」とコメントしている。

