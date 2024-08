AMDの新世代デスクトップCPU「Ryzen 9000シリーズ」の上位モデルとして登場予定の「Ryzen 9 9950X」「Ryzen 9 9900X」だが、日本国内における価格と発売日が公開された。

まずは価格だが、Ryzen 9 9950Xが119,800円(税込、参考価格)、Ryzen 9 9900Xが88,800円(税込、参考価格)。

発売日はともに今月8月23日(金)で、当日の午前11時に販売解禁となる見通し。

Ryzen 9 9950XとRyzen 9 9900Xの実性能については、別記事で詳細なベンチマークテストの結果を掲載しているので、ご覧いただきたい。

【レビュー】Ryzen 9 9950X & Ryzen 9 9900Xを試す - Ryzen 9000シリーズ全モデルでZen 5を改めて詳細評価

https://news.mynavi.jp/article/20240814-3005341/

なお、米国発表では8月15日発売、Ryzen 9 9950Xが649ドル、9900Xが499ドルというものであった。

AMD Ryzen 9000 Series processors are ready to deliver world class gaming and creator performance.



Available Aug 8:

• Ryzen 7 9700X

• Ryzen 5 9600X



Available Aug 15:

• Ryzen 9 9950X

• Ryzen 9 9900X pic.twitter.com/L9YOAyKmHg