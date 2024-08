X(旧Twitter)のタイムラインには時折、「成人向けコンテンツ」や「センシティブな内容」などの警告メッセージでマスクされた画像や動画が流れてきます。ユーザーは警告を解除して閲覧できますが、性的な写真やイラスト、暴力的な動画などが表示される可能性があります。

X(旧Twitter)が「センシティブ」をどのように定義しているかについては、この記事の最後に詳しく解説します。

ここでは「センシティブ」の警告を解除して、内容を見るための方法を説明します。センシティブを解除すると、成人向けのコンテンツや暴力的なコンテンツが表示される可能性があることに注意してください。

警告メッセージに「表示」ボタンがある場合では、iPhone版やAndroid版のX公式アプリ、ブラウザ版Xとも解除方法は共通です。そのほか、警告に「表示」ボタンがない場合、Xの設定が英語になった場合の順に解説します。

動画や画像のサムネイルに「内容の警告: 成人向けコンテンツ」あるいは「内容の警告: センシティブな内容」と記載されている場合は、「表示する」ボタンをタップすると、ぼかしが解除されて内容を閲覧できます。

英語で「Content warning: Sensitive content」と警告されている場合でも、「表示する」ボタンがあれば、それをタップすると動画や画像を表示できます。

「センシティブな内容が含まれている可能性のあるポストです」という警告テキストだけが流れてきて、「表示」ボタンがない場合について解説します。

筆者の検証環境では、表示用のボタンやリンクがないセンシティブの警告はiPhone版のX公式アプリでしか確認できず、Android版やブラウザ版では現れませんでした。Xで検索して調べた結果も同様だったので、これはiPhoneだけの特殊ケースと言えるでしょう。

iPhone版のX公式アプリで表示ボタンがないセンシティブの警告に出会った場合は、ブラウザ版Xの設定を変更する必要があります。

前項の手順【3】で英語表記の設定画面「Privacy and safety」が開いた場合は、以下の手順で設定変更します。「センシティブを解除しようとしたら英語になった」というケースは、前項と同じくiPhone特有の現象です。

下記の関連記事では、設定画面を日本語表記に戻してから、センシティブを解除する方法も解説しています。

X/Twitterの設定には「センシティブな内容を含む可能性のあるメディアを表示する」という項目があります。この設定項目をオンに変更すると、「センシティブ」を事前に解除しておくことが可能です。

ただし、iPhone(iOS)版のX公式アプリには「センシティブな内容を含む可能性のあるメディアを表示する」という設定項目がありません。そのため、iPhoneユーザーはSafariなどでブラウザ版Xを開いて、設定変更する必要があることに注意してください。

以下、iPhone、Android、PCブラウザの順に手順を解説します。

iPhoneでは、次の手順で「センシティブ」の表示を事前に許可します。

Android版のX公式アプリでは、次の手順で「センシティブ」の表示を事前に許可します。ブラウザ版Xと違って、「暴力」「成人向け」「その他」のコンテンツ種類ごとに警告するか、表示を許可するか、表示しないかを選択できます。

パソコンではブラウザ版Xを開き、次の手順で「センシティブ」の表示を事前に許可します。

逆に、成人向けのコンテンツや暴力的なコンテンツが表示されて困っている場合は、「センシティブな内容を含む可能性のあるメディアを表示する」の設定項目をオフに変更しましょう。Android版Xアプリでは、「センシティブなメディア」から「露骨な暴力」「成人向けコンテンツ」「その他」の種類を選んで、「表示しない」に設定変更します。

X/Twitterでセンシティブを解除できない場合、あるいはセンシティブを解除したはずなのにコンテンツが表示されない場合は、下記の原因が考えられます。

とくに、iPhoneユーザーはX公式アプリではなく、ブラウザ版Xから設定変更しなくてはならない場合があるので注意してください。また、18歳未満のユーザーは年齢制限によってセンシティブを解除できない可能性があるので、誕生日の登録を確認してみましょう。それぞれの原因に応じる対処法は、下記の関連記事で詳しく解説しています。

X/Twitterの運営に「センシティブ」の判定を下される前に、自分のコンテンツをあらかじめセンシティブに設定してポストすることも可能です。

X公式アカウント「@Safety」の投稿によると、現在のXで「センシティブ」に分類されるのは「成人向けコンテンツ」と「暴力的なコンテンツ」であると理解できます。成人向けコンテンツの定義と暴力的なコンテンツの定義は、X公式ヘルプに明記されています。

We have launched Adult Content and Violent Content policies to bring more clarity of our Rules and transparency into enforcement of these areas. These policies replace our former Sensitive Media and Violent Speech policies - but what we enforce against hasn’t changed.



Adult…