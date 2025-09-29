2025年9月25日（木）～28日（日）の間、幕張メッセにて国内最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2025」が開催中だ。今年はオンライン出展の28社を含む1,136の企業・団体が出展。2024年を大きく上回り、史上最大規模での開催となっている。

BTOメーカーのマウスコンピューターも、ホール2（ブース番号：02-C06）にて出展。同社ブースでは、ゲストを招いたステージイベントをはじめ、「G TUNE」「NEXTGEAR」ブランドの最新モデルや、「iiyama G-MASTER」シリーズのゲーミング液晶を試遊できる体験ブースなど、多彩なコンテンツが用意されている。そのなかから本稿は、9月28日（一般公開日）の12時から開催された「NEXTGEAR ×ストリーマートークセッション」の模様をレポートする。

マウスコンピューターのブースの様子

たこまる＆ゆら猫も注目！ 「NEXTGEAR」から魅力的な新製品が多数登場

今回のステージには、マウスコンピューター 開発・購買本部 製品部 エキスパートの林田奈美氏、ゲーミングガジェット系YouTuberとして人気のたこまる氏、TikToker・YouTuberとして活躍中のゆら猫氏が登壇。マウスコンピューターの新世代ゲーミングブランド「NEXTGEAR」から登場した新製品についてのトークセッションが行われた。

冒頭、MCの蒼汁氏から来場者への自己紹介を求められたたこまる氏は、「今回はオフラインで皆さんの顔を見ながら商品の紹介ができるというのがすごく楽しみです」とコメント。ゆら猫氏も「普段人と直接会うことがあまりないので、顔を見ながら喋れるのがすごく楽しいです」と来場者に笑顔を見せた。

プロダクトマネージャーとして主にデスクトップ製品の製品開発に携わっているという林田氏は、マウスコンピューターの製品について「選ぶ前、選ぶとき、選んだ後もずっと安心をモットーに、国内生産で高品質の製品を素早く納品しています。豊富なカスタマイズで自分にぴったりの1台が選べるのも特徴。購入後も国内にある24時間365日の電話サポートで、深夜早朝でも安心してパソコンをご使用いただくためのバックアップ体制は万全です。さらに3年間の無償保証付きなので安心して長くお使いいただけます」と説明。

蒼汁氏からマウスコンピューターの印象を聞かれたゆら猫氏は、「安心安全な日本のメーカー……って、さっき、たこまるさんから聞きました」と会場の笑いを誘ったあと、「先ほどの（林田さんの）説明にありましたが、3年間の無償保証などユーザーからするとうれしい項目が多いですね。24時間サポートも、深夜にゲームをするのでとても助かります」とゲーマーならではの視点でその魅力を語った。

林田氏によると「NEXTGEARは、“ゲームを楽しむ、すべての人に”をメッセージとして掲げ、ゲーミングPCをもっと身近に感じてもらうためのブランドとして2023年7月に誕生しました。PCでこれからゲームを楽しみたい方、常にPCでゲームを楽しんでいる方、いろんな方におすすめできる手の届く価格で購入できる高性能PCを多数ラインナップしています」とのこと。

そのNEXTGEARに誕生当時から注目していたというたこまる氏は「保証もいいし、コスパもいいし、見た目もいいしで、欠点がないですよね」と絶賛。「コスパ重視だと見た目が地味だったりすることも多いのですが、NEXTGEARはコスパがいいのに見た目もいい」と、デザイン性の高さとコスパを両立していることを魅力として挙げた。

ちなみに、ゆら猫氏はPCを購入する際には「見た目」を重視しているそうで、「見た目がかわいいと、PCを起動したタイミングでテンションが上がるので見た目はとても大事」と力説。

たこまる氏も「いろんなメーカーがPCを作っていますが、その中で製品の差別化を図るのはすごく難しいですよね。僕も結局（差別化のポイントは）見た目にあると思っています。NEXTGEARはカラバリがブラックとホワイトの両方あるのと、RGBファンがデフォルトで搭載されているのがすごくいいと思っています」と、NEXTGEARならではのデザインの魅力を指摘した。

トークセッションの様子

デザインを刷新した新生「NEXTGEAR」

誕生して2年が経つ「NEXTGEAR」だが、この9月にデザインが刷新されており、従来のイメージを残しつつブラッシュアップが図られているとのこと。また、これまでなかったフルタワーモデルもラインナップに追加され、より幅広い製品から選べるようになっているという。

その新デザインについて、林田氏は「これまでミニタワーのフロントに入れていたロゴカラーのスパークマゼンタをアクセントカラーとしてケースのフレームラインにあしらいました。一方、ロゴはメッシュのエンボス加工として、見る角度によって印象が変わるような仕掛けになっています」と解説。

NEXTGEARに新たに加わったフルタワーモデルの特徴を紹介

またRGBライティングについては、「カラーを変更するための物理的なボタンをケースに搭載していて、ワンタッチで推しキャラの色やレインボーカラーなどに変えられます」と説明し、実際に会場に用意された実機でデモンストレーションを行った。

それを見たゆら猫氏は、自らもボタンを押して「ソフトを使わなくてもボタンでLEDの色を変えられるのが珍しい」と驚いた様子。たこまる氏もそれに同調しつつ「その爪（ゆら猫さんの長い爪）でも押せるんだ。それもアピールポイントですね」と言って来場者を笑わせていた。

今回新しく追加されたフルタワーモデルについて、林田氏は「従来のミニタワーモデルのX（クロス）を連想させるフロントデザインをベースに、より先進的な印象を与えるため随所に幾何学的な造形を取り入れました。フロントのメッシュ部も前面に押し出すようなデザインにしています。また、サイドのフレームラインをぐるりとアクセントカラーのスパークマゼンタで囲み、視覚的なアクセントを加えてインパクトを出しています。NEXTGEARのロゴも印字ではなくメッシュにエンボス加工を施し、立体的に浮かび上がるようになっています」と、他モデルとの相違点について説明。

フルタワーモデルについて解説する林田氏

それを聞いて会場に用意された実機を改めて見たゆら猫氏は、「本当にあまり見たことのないデザイン。ピンクっぽい（スパークマゼンタの）アクセントカラーがかわいくて、欲しくなりますよね」と熱い視線を送っていた。

たこまる氏も、「NEXTGEARはコンパクトなモデルが多かったのですが、フルタワーが出たことで、“いかつさ”みたいなものもアピールできるし、エアフローが良くなるので、僕としてはまさに“待望”の製品でした」とその魅力を語った。

林田氏によると、ゲームのグラフィックがリッチになるにつれ、PCに求められる性能もどんどん上がってきているそう。今回のフルタワーモデルも、ケースに比べて新陳代謝の速いCPUやグラフィックスなどのパーツに対応できるようなエアフローや冷却性能を考慮した設計になっているとのこと。またマザーボードのサイズが大きくなったことで、より多くのメモリやSSDを搭載できるようにもなっているという。

それに対し、ゲームだけでなく配信もするというゆら猫氏は、「配信の場合、結構なスペックがないと途中で急にPCが落ちちゃったりするので、拡張性が高いのはありがたいポイントですね。私にとってはフルタワーは必須です」とコメント。

その言葉に頷きつつ、立ち上がってフルタワーモデルの実機に近づいたたこまる氏は「ケースの中が広いと、フィギュアなどいろんなものを置くことができるんですよ。あと、最近のグラフィックスボードってとても重くなっているので、この棒のようなもの（サポートステイ）で支えられるようになっているのがめちゃくちゃいいと思いました」と、同氏ならではの視点で注目ポイントを挙げた。

フルタワーと統一感を持たせたミニタワーモデル

林田氏によると、ミニタワーモデルについてはそのフルタワーモデルと統一感を持たせるデザインにしているとのこと。

その洗練されたコンパクトなケースを目にしたゆら猫氏は、「せっかく（RGBライティングで）光っているから机の上に置きたくなりますよね。フルタワーだと幅があるので大きい机が必要です。でもミニタワーのサイズ感だとコンパクトな机にも置きやすくてすごくいいと思う。掃除するときも、これくらいならちょっとどかして作業しやすいですし」とコメント。

たこまる氏も「（自身のYouTubeチャンネルで）視聴者さんのデスク周り紹介という企画をやっているのですが、そのときに机の上にPCを置いている人の方が映えているなという印象があります。ミニタワーモデルのようなコンパクトなものであれば、それほど机が大きくない人でも置けるし、“映え”的にもすごくいいなと思う」と頷いていた。

この後、林田氏はスペック表には出ていない注目ポイントとして「静音性」についても言及。「フロントメッシュでも稼働音が気にならないよう、ファンの制御方法を見直して最適化を行ないました。きちんと冷却しつつ、従来モデルと比べて15〜16％ほど音を改善しています。これからも、ゲーミングPCなのに静かだねと言われるようなPCを目指したい」と抱負を語った。

開発中のデスクトップ＆ノートPC製品も明かされた

また、これからPCでゲームを遊んでみたい人におすすめの製品としてRyzen 7 5700XとGeForce RTX 5060Ti 16GBを搭載しながら169,800円（税込）という価格を実現した「NEXTGEAR JG-A7G6T」と、最新ゲームも快適に楽しみたいゲーマー向けにRyzen 7 9800X3DとRADEON RX 9070を搭載したフルタワーモデル「NEXTGEAR HD-A7A70」を紹介。

後者について、たこまる氏は「CPU性能がすごく良くて、ゲームだけじゃなくて動画編集にもおすすめ。映像に強くてカクついたり固まったりしにくい」とそのメリットをあげ、自身がマウスコンピューターとコラボした“たこまるモデル”について言及。同モデルは「NEXTGEAR HD-A7A70」をベースに、たこまる氏がおすすめする構成にカスタマイズした製品で、購入者特典としてオリジナルたこまるステッカーもプレゼントされるという。

最後に、林田氏は開発中の製品として、本体に搭載されたボタンを押すとスモークガラスが透明になってケース内部が見えるデスクトップ機と、キートップを含め全体をホワイトで統一したゲーミングノートPC「NEXTGEAR J6-A7G50WT-A」を披露。デスクトップ機はその場でスモークガラスのオンオフの披露もされたが、そのインパクトの強さに、ゲストふたりも来場者も大きな歓声をあげていた。発売時期はもう少し先になるそうだが、期待して待ちたいところだ。

このほか、対象製品が11,000円オフになるお得なクーポン、NEXTGEAR新ケース販売記念キャンペーンとして、会期中限定の対象ブースでスタンプを集めると豪華賞品が当たる抽選にチャレンジできる「スタンプラリー大抽選会」、フォロー＆リポストでゲーミングPCなどが当たるSNSキャンペーンの紹介もされた。

マウスコンピューターの展示ブースやイベントブースは、今回のイベントに限らず、常に多くの来場者で賑わい、大盛況のうちに終了した。

会場の展示製品＆ピックアップ製品はこちら！

NEXTGEAR HD-A7A70 左からNEXTGEAR HD-A7A70のホワイトモデル、ブラックモデル モデル名 NEXTGEAR HD-A7A70、NEXTGEAR HD-A7A70（ホワイト） OS Windows 11 Home 64ビット CPU AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサ グラフィックス AMD RADEON RX 9070 メモリ 32GB（16GB×2 / デュアルチャネル） M.2 SSD 1TB（NVMe Gen4×4） 『NEXTGEAR HD-A7A70』について 詳しくはコチラ！ 『NEXTGEAR HD-A7A70（ホワイト）』について 詳しくはコチラ！



NEXTGEAR JG-A7G6T 左からNEXTGEAR JG-A7G6Tのホワイトモデル、ブラックモデル モデル名 NEXTGEAR JG-A7G6T、NEXTGEAR JG-A7G6T（ホワイト） OS Windows 11 Home 64ビット CPU AMD Ryzen 7 5700X プロセッサ グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti（16GB） メモリ 16GB（8GB×2 / デュアルチャネル） M.2 SSD 1TB（NVMe Gen4×4） 『NEXTGEAR JG-A7G6T』について 詳しくはコチラ！ 『NEXTGEAR JG-A7G6T（ホワイト）』について 詳しくはコチラ！



NEXTGEAR J6-A7G50WT-A（ホワイト） OS Windows 11 Home 64ビット CPU AMD Ryzen 7 7435HS プロセッサ グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU メモリ 16GB（8GB×2 / デュアルチャネル） M.2 SSD 500GB（NVMe Gen4×4） 『NEXTGEAR J6-A7G50WT-A（ホワイト）』について 詳しくはコチラ！

