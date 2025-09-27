2025年9月25日（木）～28日（日）の間、幕張メッセにて国内最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2025」が開催中だ。今年はオンライン出展の28社を含む1,136の企業・団体が出展。2024年を大きく上回り、史上最大規模での開催となっている。

BTOメーカーのマウスコンピューターも、ホール2（ブース番号：02-C06）にて出展。同社ブースでは、ゲストを招いたステージイベントをはじめ、「G TUNE」「NEXTGEAR」ブランドの最新モデルや、「iiyama G-MASTER」シリーズのゲーミング液晶を試遊できる体験ブースなど、多彩なコンテンツが用意されている。そのなかから本稿は、9月27日（一般デイ）の12時30分から開催された「NEXTGEAR×よしもとゲーミング スペシャルステージ」の模様をレポートする。

マウスコンピューターのブースの様子

よしもとゲーミングがNEXTGEARとコラボ

スペシャルステージには、ゲームクリエイターとしても活躍する吉本芸人の野田クリスタル氏、おかずクラブゆいP氏、ベジータのモノマネで人気のR藤本氏、よしもとゲーミングに所属するプロゲーマーのひろちん氏が登壇。マウスコンピューターのゲーミングPC「NEXTGEAR」の製品紹介を交えながら、その実機を使ったゲーム対戦が行われた。

冒頭、MCの蒼汁氏から来場者への自己紹介を求められた野田氏が「ベジータだ！」と拳を突き上げると、すかさずR藤本氏が「俺がベジータだ！」と訂正。ゲームはこのWベジータのチームと、ゆいP氏＆ひろちん氏のチームに分かれて行われることに。対戦するゲームは実写映画が公開されて話題沸騰中の「8番出口」。ゆいP氏とひろちん氏はプレイ経験者だが、野田氏は配信で視聴したことはあるものの未経験で、R藤本氏は聞いたことがあるレベルとのこと。

スペシャルステージの様子

実際にゲームをプレイする前に、蒼汁氏によって使用するゲーミングPCのブランド「NEXTGEAR」の紹介も行われた。同ブランドはゲーミングPCをもっと身近に感じてもらうため、“ゲームを楽しむ、すべての人に”をメッセージとして掲げて2023年7月に誕生。ゲーム入門者からベテランまでさまざまな人に手の届く価格で高性能を届けるため、AMDプラットフォームを全面的に採用しているとのこと。

また、PCケースにはゲームを楽しむためのギミックとしてLED装飾が搭載されており、簡単な操作で好みのカラーに光らせることもできる。カラバリはブラックとホワイトの2色が用意されており、スペックに関しては注文時に好みに合わせてカスタマイズすることが可能。さらに標準で3年の無償保証が付属しており、長く安心して遊べるのも大きな特徴になっている。

野田氏は、「R-1ぐらんぷり」で自作ゲームを実況して優勝した際に使ったゲーミングPCがマウスコンピューターの製品だったと振り返り、「本番に強く、トラブルがない素晴らしい製品でした。今でも使っています」と絶大な信頼を寄せていた。

野田氏

R藤本氏

ゆいP氏は、自宅で使っているゲーミングPCがブラックカラーとのことで「（カラバリの）白がすごくかわいい。1台ほしいですね。あと、3年間の無償保証や24時間365日サポートがつくというのも大きな魅力だと思います」とコメント。それに対し、ひろちん氏も「PCは基本1年保証なので、3年保証は安心」と頷いていた。

ゆいP氏

ひろちん氏

「8番出口」で対戦！ 高性能な「NEXTGEAR」ならではの没入感

対戦で使用する「8番出口」は、無限に続く地下通路に閉じ込められたプレイヤーが、周囲をよく観察して8番出口まで辿り着くとクリアできるゲーム。異変を発見したら引き返し、異変がなければそのまま先に進むというシンプルなルールで、プレイヤーの観察力が試される内容になっている。

今回は、2チームが交互にプレイする形式で対戦が行われ、先に8番出口から外に出てクリアするか、制限時間がきた時点でゴールに近いところまで進んでいた方が勝者となるルールで進められた。

先攻は野田氏のチーム。周囲を観察しながら地下通路を進んでいくが異変を見落としていたようで、あっけなく0番に戻されてしまう。続いて、ゆいP氏のチームに交代。ふたりともゲーム経験者だけあって、壁に貼ってあるポスターや、ダクトの数、監視カメラの位置などに注意しながら慎重に進めていく。途中までは順調だったが異変を見落としたようで、8番に辿り着く前に強制的に0番に戻されてしまった。

両チームとも、自身の観察力だけでなく来場者の反応も頼りにしながらプレイするものの、制限時間内に8番出口から外に出ることができずじまいに。結局、あと一歩でゴールに迫った野田氏とR藤本氏のチームが勝者となった。

「NEXTGEAR」で「8番出口」をプレイした感想を聞かれた野田氏は、「PCのスペックが足りないと、それが原因で異変なのかどうか分からなくなることもあると思うんですよ。でもNEXTGEARは（高性能なので）完全に再現してくれている。素晴らしいと思います」とコメント。ひろちん氏は「うちでも結構スペックの高いPCを使っているのですが、それ以上にサクサク動いている気がしました」と、スムーズな動作に驚いている様子だった。

なお、マウスコンピューターでは、NEXTGEAR新ケース販売記念キャンペーンとして、対象製品が11,000円オフになるクーポンの配布や、対象ブースでスタンプを集めると豪華賞品が当たる抽選にチャレンジできる「スタンプラリー大抽選会」、フォロー＆リポストでゲーミングPCなどが当たるSNSキャンペーン（詳細はコチラ）なども実施しているとのこと。気になる人は一度チェックしてみよう。

スタンプラリー大抽選会の告知

会場の展示製品＆ピックアップ製品はこちら！

NEXTGEAR HD-A7G7T 左からNEXTGEAR HD-A7G7Tのホワイトモデル、ブラックモデル モデル名 NEXTGEAR HD-A7G7T、NEXTGEAR HD-A7G7T（ホワイト） OS Windows 11 Home 64ビット CPU AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサ グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti メモリ 32GB（16GB×2 / デュアルチャネル） M.2 SSD 1TB（NVMe Gen4×4） 『NEXTGEAR HD-A7G7T』について 詳しくはコチラ！ 『NEXTGEAR HD-A7G7T（ホワイト）』について 詳しくはコチラ！



NEXTGEAR JG-A7G70 左からNEXTGEAR JG-A7G70のホワイトモデル、ブラックモデル モデル名 NEXTGEAR JG-A7G70、NEXTGEAR JG-A7G70（ホワイト） OS Windows 11 Home 64ビット CPU AMD Ryzen 7 7800X3D プロセッサ グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5070 メモリ 16GB（8GB×2 / デュアルチャネル） M.2 SSD 1TB（NVMe Gen4×4） 『NEXTGEAR JG-A7G70』について 詳しくはコチラ！ 『NEXTGEAR JG-A7G70（ホワイト）』について 詳しくはコチラ！



NEXTGEAR J6-A7G50WT-A（ホワイト） OS Windows 11 Home 64ビット CPU AMD Ryzen 7 7435HS プロセッサ グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU メモリ 16GB（8GB×2 / デュアルチャネル） M.2 SSD 500GB（NVMe Gen4×4） 『NEXTGEAR J6-A7G50WT-A（ホワイト）』について 詳しくはコチラ！

[PR]提供：マウスコンピューター