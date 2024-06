スクウェア・エニックスは、アクションRPG『聖剣伝説 VISIONS of MANA』の発売日を2024年8月29日に決定した。プラットフォームは、PlayStation 5(PS5)、PlayStation 4(PS4)、Xbox Series X|S、Windows、Steam。2024年6月12日から順次予約受付を開始する。なお、Steam版は8月30日に発売予定だ。

『聖剣伝説 VISIONS of MANA』は、"聖剣"と"マナ"を巡って描かれる、愛をテーマとしたシリーズ完全新作。主人公のヴァルは、御子に選ばれた幼馴染のヒナとともに、遥か遠くにそびえる “マナの樹”を目指す。

通常版の価格は8,778円。e-STORE購入特典は「クィ・ディール モンスターガイド」(パッケージ版のみ)、早期購入特典はインゲームアイテム「守護者の古衣」「スターターパック」、ダウンロード版予約特典はインゲームアイテム「ブレイブブレード」(ダウンロード版のみ)。

ゲーム本編に加え、インゲームアイテム「聖剣伝説着せ替え衣装パック」「聖剣伝説シリーズ BGM パック」と、予約/早期購入特典として「守護者の古衣」「スターターパック」「ブレイブブレード」「24時間アーリーアクセス」が付属する「デジタルデラックスエディション」が12,100円。

ゲーム本編(PlayStation 5/PlayStation 4/Steam)に加え、ぬいぐるみ「ラムコ」、聖剣伝説 VISIONS of MANA - ART of MANA SPECIAL ISSUE、聖剣伝説 VISIONS of MANA Original Soundtrack、聖剣伝説 VISIONS of MANA Arrange Tracks、本当は怖い クィ・ディールモンスターガイド、e-STORE購入特典として「クィ・ディール モンスターガイド」、予約/早期購入特典としてインゲームアイテム「守護者の古衣」「スターターパック」、ダウンロード版予約特典としてインゲームアイテム「ブレイブブレード」(Steam 版のみ)が付属するe-STORE限定の「コレクターズエディション」が22,000円。

そのほか、『聖剣伝説 VISIONS of MANA』の発売日が決定したことを記念して、シリーズおなじみのモンスターたちが大集結した「モンスタービンゴ」キャンペーンを開催。モンスタークッキーチャームやAmazon ギフトコード3,000円分などが当たる。詳細は特設サイトを参照。

『聖剣伝説 VISIONS of MANA』発売日発表トレーラー

