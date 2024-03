モバイルアクセサリーブランド「iFace」を展開するHamee(ハミィ)は3月22日、藤子・F・不二雄生誕90年記念デザインの新製品を発表した。同日よりオンラインで予約を受け付け、3月下旬に発売する。コンセプトストア「iFace Lab」などの店舗でも順次販売開始となる。

『ドラえもん』『パーマン』『キテレツ大百科』など数多くの名作を世に送り出した漫画家、藤子・F・不二雄の生誕90周年を記念したオリジナルデザイン。「iFace First Classスマホケース」のほか、「iFace First Class AirPods Proケース」「iFace First Class AirTagケース」も用意され、おそろいのデザインを楽しめる。スマホケースは4,180円、AirPodsケースは3,080円、AirTagケースは1,980円。

デザインは2種類。1種類は、ドラえもん・コロ助・チンプイ・ポコニャンの4キャラクターを、それぞれの好物とともにレトロポップ風にデザインした。もう1種類ではさらに、エスパー魔美とパーマンも加え、人気キャラクター勢ぞろいのデザインとした。