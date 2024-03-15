サードウェーブは、『THIRDWAVE 春のOffice搭載PCフェア』を2024年3月15日に開始した。全国のコンピューターショップドスパラ各店舗、およびドスパラ通販サイトにて実施する。
『THIRDWAVE 春のOffice搭載PCフェア』では、「Microsoft Office Home＆Business 2021」をインストールした特選モデル4製品をメモリ16GB、NVMe SSD 1TBにスペックアップし、期間限定の特別モデルとして展開。期間は2024年3月15日から同年4月22日10時59分まで。予告なく早期終了する場合がある。
期間限定販売製品（特選モデル）は以下の通り。
Slim Magnate IM 第12世代Core 春の特選モデル メモリ16GB/SSD1TB/Office Home＆Business 2021搭載：99,980円
Intel Core i5-12400 / 16GB (8GBx2) (DDR4-3200) / 1TB NVMe SSD / Microsoft Office Home and Business 2021 (Word/Excel/PowerPoint/Outlook)
Slim Regulus AR3 春の特選モデル メモリ16GB/SSD1TB/Office Home＆Business 2021搭載：99,980円
AMD Ryzen 3 4300G / Radeon グラフィックス / 16GB (8GBx2) (DDR4-3200) / 1TB NVMe SSD / Microsoft Office Home and Business 2021 (Word/Excel/PowerPoint/Outlook)
THIRDWAVE DX-R3 春の特選モデル メモリ16GB/SSD1TB/Office Home＆Business 2021搭載：114,980円
Intel Core i3-1315U / 16GB (8GBx2) DDR4 SO-DIMM (PC4-25600) / 1TB NVMe SSD / Microsoft Office Home and Business 2021 (Word/Excel/PowerPoint/Outlook)
THIRDWAVE DX-R5 春の特選モデル メモリ16GB/SSD1TB/Office Home＆Business 2021搭載：123,979円
Intel Core i5-1335U / 16GB (8GBx2) DDR4 SO-DIMM (PC4-25600) / 1TB NVMe SSD / Microsoft Office Home and Business 2021 (Word/Excel/PowerPoint/Outlook)