スマホ版Discordアプリで「スワイプして友人のログイン状況を見る」操作、復活へ

スマートフォンやPCで広く使えるコラボレーションツール「Discord」は3月7日(日本時間)、X(旧Twitter)上に投稿する形で「スワイプして友人のログイン状況を見る」操作を復活させるべく取り組んでいると明らかにした。

DiscordはPCゲーマー向けに出発し、今ではその他の用途にも幅広く用いられているコラボレーションツール。無料でチャット・通話・画面共有・ビデオ通話まで利用でき、昨今ではフォーラムとしての利活用も進んでいる。

今回言及された「スワイプして友人のログイン状況を見る」操作とは、スマートフォン向けアプリの旧バージョンで利用できた機能。Discordのモバイル版アプリはしばらく前に大規模なUI改修が行われており、現行バージョンではサーバーに入ってフォーラムをチェックする動作と、友人同士のDMを明確に区別するようになっている。これに伴ってサーバーを見ている際、スワイプすることで友人のログイン状況を確認することができなくなり、チャット欄のコメントに返信するショートカットに変化してしまっていた。

この機能はアプリの起動時に表示されるリリースノートとしてうっかり先行公開されてしまい、後から取り下げたことがユーザーによって指摘されていた。今回Discord公式アカウントがX(旧Twitter)上でこの開発に取り組んでいると改めて言及し、「リリースの準備が整う前に変更ログに追加してしまったので、削除しました」と釈明している。

@ everyone hey sorry this update was added to changelog before it was ready to launch which is why we removed it!



we're still working on giving you the option to swipe to view members, just give us a little more time to cook. https://t.co/vpybHFJ3zF