Bethesda Game Studioは2月22日、展開中の宇宙SFオープンワールドRPG『Starfield』にAMD FSR 3を導入した。Intel XeSSも新しく搭載されており、GPUベンダー3社の主要な超解像技術がそろったことになる。

昨年12月に予告されていたAMD FSR 3機能が、やっと『Starfield』で利用できるようになるという内容。AMD FSR 3のローンチと同時にStarfieldにも搭載されるのかと期待されていた一方、FSR 2の搭載にとどまっていた同作。NVIDIA DLSSも導入されておらずコミュニティの不興を買い、逆にフレーム生成機能はこれまでNVIDIA DLSS 3が先行していた。

AMD FSR 3の導入に加えて、Intel XeSSも搭載済み。Intel XeSSはフレーム生成機能を備えていないが、各社グラフィックス採用システムでの高解像度ゲームプレイが手軽に行えるようになっている。

Ready for liftoff 🚀



Explore the vast universe of @StarfieldGame in maximum fidelity with #FSR 3, now available in the latest update.



🔗 Details: https://t.co/rKiEypV7M3 pic.twitter.com/Kr0jWuYrvx