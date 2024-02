日本コカ・コーラは2月21日、公式アプリ「Coke ON」の新機能「自販機チャージ」を発表した。3月中旬から順次開始する。

コカ・コーラ自販機で小銭を「Coke ON Wallet」にチャージできる新機能

Coke ONはコカ・コーラ自販機と連動する公式アプリで、2016年から提供されている。スタンプを集めてドリンクチケットと交換できる機能から始まり、PayPayなど外部のキャッシュレス決済サービスと自販機の橋渡しをする機能の「Coke ON Pay」やサブスクリプションサービスの「Coke ON Pass」、そして2022年11月には独自電子マネー「Coke ON Wallet」機能が搭載された。

今回のアップデートにより、自販機に現金を入れてCoke ON Walletにチャージできるようになる。財布にたまった小銭やおつりがスッキリ片付くのはもちろん、紙幣でのチャージも可能だ。

「自販機チャージ」機能のサービス開始を記念し、12月31日まではチャージ金額の10%を「Coke ONポイント」として還元するキャンペーンも行う。