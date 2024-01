ポケモンは2024年1月25日に「他社ゲームに関するお問い合わせについて」というアナウンスを公開した。

「他社ゲームに関するお問い合わせについて」では、「お客様から、2024年1月に発売された他社ゲームに関して、ポケモンに類似しているというご意見と、弊社が許諾したものかどうかを確認するお問い合わせを多数いただいております。弊社は同ゲームに対して、ポケモンのいかなる利用も許諾しておりません」と、直近の問い合わせ状況を説明。

そのうえで「なお、ポケモンに関する知的財産権の侵害行為に対しては、調査を行った上で、適切な対応を取っていく所存です。弊社はこれからもポケモン1匹1匹の個性を引き出し、その世界を大切に守り育てながら、ポケモンで世界をつなぐための取り組みを行ってまいります」と対応の姿勢を見せた。

これはおそらく、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『パルワールド』の発売を受けて、殺到した問い合わせに対するものだと予測できる。

なお、「同ゲームに対して、ポケモンのいかなる利用も許諾していない」とあるが、実際に、先日SNSで話題になった『パルワールド』に登場するモンスターの「パル」をポケモンの姿に変えるMOD動画は、著作権者による申請により削除されている。

I've been getting a large influx of people asking where they can get the mod etc. We want to release it for free to everyone, however due to Nintendo sending a DMCA over the last tweet we want to tread lightly for the time being