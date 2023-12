ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「PULSE Explore ワイヤレスイヤホン」を2023年12月6日に発売した。価格は29,980円。

「PULSE Explore ワイヤレスイヤホン」は、プレーナーマグネティックドライバーを内蔵したワイヤレスイヤホン。「PlayStation Linkのワイヤレスオーディオ技術」によって、ロスレスオーディオを実現した。

内蔵バッテリーだけで最大5時間、充電ケースを使えばさらに最大10時間の再生が可能。AIによって背景の音をフィルターするノイズリダクション機能を搭載する。

PlayStation Link USBアダプターを取り付けたPS5本体、PC、Mac、PlayStation Portal リモートプレーヤーなどのPlayStation Link対応機器を接続、切り替えられるほか、Bluetooth接続にも対応。PlayStation LinkとBluetooth機器のオーディオは同時に聴くことができる。

