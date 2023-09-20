アスクは9月20日、CORSAIR製の32インチ4Kゲーミング液晶ディスプレイ「XENEON 32UHD144-A」を発表した。Amazon限定モデルとして9月23日より発売する。店頭予想価格は146,800円前後。
解像度3,840×2,160ドットで、リフレッシュレート144Hzに対応する4K液晶ディスプレイ。IPSパネルを採用しており、色域は、sRGB 100％、Adobe RGB 100％、DCI-P3 98％だ。応答速度は最大1msと高速で、AMD FreeSync Premium認証とDisplayHDR 600に対応することから、滑らかかつ遅延のない環境でゲームを楽しめる。
映像入力インタフェースはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1に加え、DP Alt Modeに対応するUSB 3.1 Type-Cポートも搭載。2ポートのUSB 3.1 Type-Aハブポートもあり周辺機器の増設に使える。スタンドはチルトと高さ調整が可能。ケーブルホルダーも備え、配線をきれいにまとめられる。
主な仕様は、視野角が水平 / 垂直ともに178度、輝度が最大600cd/平方メートル、コントラスト比が1,000:1、応答速度が1ms（MPRT）。VESAマウント規格は100×100mm。本体サイズはW731.93×D607.11×H316.39mm。