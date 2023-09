Cygamesは、PlayStation 5/PlayStation 4/Steam用ソフト『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-(GBVSR)』と『グランブルーファンタジー リリンク(リリンク)』合同の番組「グラブルSHOWCASE GBVSR・Relink Part.1」を、グランブルーファンタジー公式チャンネルにて9月16日18からプレミア公開する。

番組は、前半に『GBVSR』、後半に『リリンク』の情報を紹介する2部構成。ゲームシステムや登場キャラクターなどの基本情報について紹介したのちに、各タイトルの魅力を深掘りしていく。

実機でのマルチプレイにも挑戦。『GBVSR』のパーティーゲームモード「ぐらぶるレジェンドばとるっ!(通称:ぐらばとっ!)」では、「ライジングダッシュ」「ヒヒイロカネパーティー」「キング・オブ・タフネス」の3種のゲームを世界初試遊する。『リリンク』では、番組で初公開のクエストに出演者4人で挑戦。力を合わせて強敵打倒を目指す。

出演者は以下の通り(敬称略)。

【MC】

加藤英美里(シェロカルテ役)

【ゲスト】

東山奈央(ルリア役)

小野友樹(グラン/ランスロット役)

逢坂良太(パーシヴァル役)

福原哲也(『GBVSR』クリエイティブディレクター/『リリンク』ゼネラルディレクター)※VTR出演

梶泰幸(『リリンク』ディレクター)※VTR出演



© Cygames, Inc.

© Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS