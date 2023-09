「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』にて、チョコスナック菓子ブランド明治とのゲーム内コンテストイベント「きのこ vs. たけのこ!どっち派?」が開催される。期間は9月12日16時から9月25日15時59分まで。

イベントには、バトルハブ内で「きのこの山」と「たけのこの里」のどちらが好きかを投票して参加する。また、一度投票したあとも、対戦台での「筐体マッチ」もしくは「アバターバトル」を遊べば遊ぶほど、投票先に追加投票できる。プレイヤー全員が1位に輝いた投票先の「特別なアバターアイテム」を入手できるという。

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.