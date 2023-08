セガは、Apple社がApp Storeで提供しているサブスクリプションサービス「Apple Arcade」にて、新作リズムアクションゲーム『サンバDEアミーゴ:パーティー・トゥー・ゴー』を8月30日より配信する。

『サンバDEアミーゴ:パーティー・トゥー・ゴー』は、ビートに合わせてマラカスを振るセガのリズムゲーム『サンバDEアミーゴ』シリーズの完全新作。PSYの「DADDY」、レディー・ガガの「The Edge of Glory」、Fitz and the Tantrumsの「The Walker」という、本作でのみ楽しめる3曲のほか、世界中で人気の音楽ジャンルから40曲以上のヒット曲が収録される。発売後にも曲の追加を予定。また、シリーズ初となるストーリーモードを収録する。

©SEGA