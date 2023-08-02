Anker“史上最高峰”の充電器「Anker Prime」シリーズ、8月2日から順次発売

アンカー・ジャパンは、“史上最高峰”をうたう新たな充電器シリーズ「Anker Prime」8製品を発表。このうち5製品をAnker Japan公式サイトやAmazon.co.jp、楽天市場と一部の家電量販店などで8月2日から販売開始する。価格は、GaN搭載で67W出力対応の3ポート充電器が8,490円など。

ラインナップと価格、発売時期は以下の通り。各製品の詳細は別記事で紹介する。

8月2日発売の「Anker Prime」4製品

Anker Prime Power Bank(20000mAh, 200W)：19,990円

Anker Prime Wall Charger(67W, 3 ports, GaN)：8,490円

Anker Prime Wall Charger(100W, 3 ports, GaN)：9,990円

Anker Prime Charging Station(6-in-1, 140W)：14,990円

8月28日発売の「Anker Prime」1製品

Anker Prime Power Bank(12000mAh, 130W)：12,990円

※8月2日予約販売開始

「Anker Prime Power Bank」3製品。バッテリー容量/出力は、(左から)27,650mAh/250W、20,000mAh/200W、12,000mAh/130W

(左から)Anker Prime Wall Charger(67W, 3 ports, GaN)、Anker Prime Wall Charger(100W, 3 ports, GaN)

9月上旬以降発売の「Anker Prime」3製品

100W Charging Base for Anker Prime Power Bank：6,990円 / 9月上旬

Anker Prime Desktop Charger(240W, 4 ports, GaN)：19,990円 / 2023年秋頃

Anker Prime Power Bank(27650mAh, 250W)：24,990円 / 2023年秋頃

「外出や出張の多いビジネスパーソンや、ハイスペックな製品への充電を行いたいクリエイタ一など、一段上の充電環境を整えたい人」をターゲットに展開する、Ankerブランドの新シリーズ。スマートフォンなどのデバイスのバッテリー容量増加や、外出先での充電への需要の高まりに対応するため、独自の充電テクノロジー「GaNPrime」や、USB Power Delivery 3.1(USB PD 3.1)に対応した、高出力なUSB急速充電器やモバイルバッテリーなどをとりそろえた。

なお、小型・軽量を特徴とする「Nano」シリーズや、マグネット式ワイヤレス充電に特化した「MagGo」シリーズといった現行製品も引き続き販売。これらに加えて新シリーズ「Anker Prime」を投入することで、Anker充電器のラインナップを拡充したかたちだ。