6月2日9時から始まった「Amazonタイムセール祭り」で、PFUの小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）やREALFORCEシリーズの「PFU Limited Edition」がセール対象となっています。HHKBは一部モデルが2,000円引き、REALFORCEは最大10,050円引きで購入できます。セールは6月4日いっぱいまで。
セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID
- PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
- PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
- PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
- PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
- PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
- PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
- セール価格：29,900円（通常価格から2,000円引き）
Happy Hacking Keyboard Professional Classic
- PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
- PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
- PFU HHKB Professional Classic 無刻印/白（英語配列）PD-KB401WN
- セール価格：24,950円（通常価格から2,000円引き）
REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4M-BK
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／スーパーホワイト R2TLSA-JP4M-WH
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4M-BK
- REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2SA-US4M-WH
- REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4M-BK
- セール価格：21,300円（通常価格から10,050円引き）※フルキーボードは21,800円で販売
REALFORCE「PFU Limited Edition」とオプション品のセット
- 「REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」」と「キーボードルーフやウッドパームレスト」のセットを特価で販売
- セール価格：25,000円