カプコンは、シリーズの正統続編『ドラゴンズドグマ 2』の映像を「PLAYSTATION SHOWCASE」で初公開した。

『ドラゴンズドグマ』は、2012年に発売されたオープンワールドアクション。シングルプレイにも関わらず“ほかの誰かと冒険する楽しさ”が味わえる。『ドラゴンズドグマ 2』は、その楽しさを継承した正統続編として開発が進んでいるという。

STORY

始まりは地の牢獄。失った記憶の奥底に、竜の声が響く。

汝、覚者となりて我を討て。其れこそ世界の理なり。

人の王国と獣人の国、二国の思惑と因習の狭間で、一人の英雄が、為すべき使命を思い出す。

己が目、己が心を通して見える理とは―

これは竜を討ち、玉座へと昇る者の物語



『Dragon's Dogma 2』 1st Trailer

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.