Cygamesは、シテイルとの共同開発によるスマートフォン向けタイトル『WORLD FLIPPER(ワールドフリッパー)』において、メインクエスト12章前編を公開した。後編は5月22日の公開を予定する。

また、リリース3.5周年を記念した特設サイトを公開。今後、アニバーサリーを盛り上げるさまざまな企画を実施予定だという。

なお、メインクエストが12章で完結することを受けて、2023年6月以降、サービスの開発・運用体制の変更を予定していることを発表した。

「ストーリーイベント」の追加を終了するとともに、過去のイベント復刻を実施。漫画コンテンツ「わーふりワールド」およびSNSコンテンツ「ふわフリ」については、5月31日の更新をもって停止する。ガチャやイベントによるキャラ追加は、6月より月2~4キャラ程度に変更するという。キャラエピソード自体は今後も継続して追加する。

イベントによる装備アイテムは1~2ヶ月に1つ追加。既存装備アイテムのビジュアルをベースとした強化装備アイテムの実装も検討している。そのほか、詳細は公式サイトのお知らせを参照。

(C) Cygames, Inc. / Citail Inc.