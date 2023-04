エレコムは4月25日、シリコン素材で柔らかく、なめらかな手触りが特徴のUSBケーブル「なめらかケーブル」を発売した。本体カラーはモーブブラウン、パールグリーン、ゼニスブルーの3色で、明るさを抑えたニュアンスカラーを採用している。

ラインナップは、USB-A to CタイプとUSB Type-C to Cタイプの2種類で、いずれも長さ1mと2mを用意する。店頭予想価格は、USB Type-C to Cタイプの1mモデルが1,680円前後、2mモデルが1,880円前後。USB-A to Cタイプの1mモデルが1,480円前後、2mmモデルが1,680円前後。

シリコン素材で絡みにくく、取り回しやすいUSB充電・データ転送ケーブル。断線しにくい高密度配線ケーブルと、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用する。

一端のコネクタがUSB-A、もう一端がUSB Type-CとなるUSB-A to Cタイプは、USB Power Delivery(PD)には非対応。両端ともUSB Type-CコネクタとなるUSB Type-C to CタイプはPD対応で、接続デバイスを最大60W(20V/3A)で充電できる。いずれもUSB規格は2.0に準拠し、データ転送速度は最大480Mbps(規格値)。