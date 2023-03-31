3月31日9時から始まった「Amazon新生活セールFINAL」で、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価で販売しています。今回も、大容量HDDやmicroSDカード、USBメモリーなどが特価になっています。セールは4月2日いっぱいまで。
セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。
|シリーズ名
|型番
|概要
|WD Element Desktop
|WDBBKG0200HBK-JESN
|20TBの大容量外付けハードディスク
|My Passport
|WDBPKJ0050BBK-WESN
|ポータブルでは最大容量となる5TBのハードディスク。暗号化に対応
|Portable SSD Extreme E61
|SDSSDE61-2T00-GH25
|サンディスクブランドのポータブルSSD
|Ultra Fit USB Flash
|SDCZ430-256G-J57
|256GBの大容量USBメモリー、持ち運びに便利なコンパクトデザイン
|Ultra microSD Card
|SDSQUA4-512G-EPK
|Switchやスマホの容量アップに向くサンディスクブランドのmicroSDカード
|Extreme microSD Card
|SDSQXAV-512G-GH3MA
|4K動画の撮影に最適なU3対応の高速microSDカード
|Extreme PRO UHSII SD Card
|SDSDXDK-032G-GHJIN
|高速連写や高画質動画撮影に最適なUHS-II対応SDカード
|WD_Black P40 Game Drive
|WDBAWY0010BBK-WESN
|RGB LED搭載でカラフルに演出する高速ポータブルSSD
|WD_BLACK SN770 NVMe SSD
|WDS100T3X0E-EC
|最大5,150MB/秒の高速M.2 PCIe Gen4 x4 SSD
|WD_BLACK SN850X NVMe SSD
|WDS200T2X0E-EC
|PCIe Gen4 x4対応の高速SSD
|WD_BLACK SN850X NVMe SSD With Heatsink
|WDS100T2XHE-EC
|PlayStation 5と互換性を持つヒートシンク搭載SSD
|WD Blue HDD 3.5
|WD60EZAX-EC
|新製品のCMRドライブ採用のWD Blue 3.5インチハードディスク
|WD Red Plus HDD 3.5
|WD80EFZZ-EC
|NAS向けのWD Red Plusハードディスクドライブ