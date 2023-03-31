3月31日9時から始まった「Amazon新生活セールFINAL」で、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価で販売しています。今回も、大容量HDDやmicroSDカード、USBメモリーなどが特価になっています。セールは4月2日いっぱいまで。

  • ノートPCに挿しっぱなしで持ち歩けるサンディスクブランドのコンパクトな大容量USBメモリーも特価に！

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。

シリーズ名 型番 概要
WD Element Desktop WDBBKG0200HBK-JESN 20TBの大容量外付けハードディスク
My Passport WDBPKJ0050BBK-WESN ポータブルでは最大容量となる5TBのハードディスク。暗号化に対応
Portable SSD Extreme E61 SDSSDE61-2T00-GH25 サンディスクブランドのポータブルSSD
Ultra Fit USB Flash SDCZ430-256G-J57 256GBの大容量USBメモリー、持ち運びに便利なコンパクトデザイン
Ultra microSD Card SDSQUA4-512G-EPK Switchやスマホの容量アップに向くサンディスクブランドのmicroSDカード
Extreme microSD Card SDSQXAV-512G-GH3MA 4K動画の撮影に最適なU3対応の高速microSDカード
Extreme PRO UHSII SD Card SDSDXDK-032G-GHJIN 高速連写や高画質動画撮影に最適なUHS-II対応SDカード
WD_Black P40 Game Drive WDBAWY0010BBK-WESN RGB LED搭載でカラフルに演出する高速ポータブルSSD
WD_BLACK SN770 NVMe SSD WDS100T3X0E-EC 最大5,150MB/秒の高速M.2 PCIe Gen4 x4 SSD
WD_BLACK SN850X NVMe SSD WDS200T2X0E-EC PCIe Gen4 x4対応の高速SSD
WD_BLACK SN850X NVMe SSD With Heatsink WDS100T2XHE-EC PlayStation 5と互換性を持つヒートシンク搭載SSD
WD Blue HDD 3.5 WD60EZAX-EC 新製品のCMRドライブ採用のWD Blue 3.5インチハードディスク
WD Red Plus HDD 3.5 WD80EFZZ-EC NAS向けのWD Red Plusハードディスクドライブ