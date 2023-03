ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PC用ソフトウェア『The Last of Us Part I』を2023年3月29日にSteamおよびEpic Game Storeで発売した。

2022年9月2日にPlayStation 5(PS5)用ソフトウェアとして発売された『The Last of Us Part I』がPC用ソフトウェアとして登場。PC用では、PS5用と同様にストーリー本編、追加コンテンツ「Left Behind ‐残されたもの‐」、タイムアタックモード、死亡時のセーブデータ消去、フォトモードなどの追加コンテンツや各種アクセシビリティ機能を収録する。

また、AMD FSR 2.2への対応、NVIDIA DLSS 超解像度への対応、フレームレート上限オプション、そして調整可能なテクスチャ品質、影、反射、環境遮蔽など、PC向けに設計された機能を多く搭載。細部まで描かれた美しくも記憶に残る世界を目を見張るような4K解像度で楽しめるほか、21:9のウルトラワイドと32:9のスーパーウルトラワイドアスペクト比にも対応する。

そのほか、PC用はDualSenseワイヤレスコントローラーの有線接続にも対応。プレイヤーは戦いの衝撃や通り過ぎる戦車の轟音などをハプティックフィードバックとアダプティブトリガーを通して感じることができる。

ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4)やさまざまなゲームパッド、そしてキーボードとマウス操作にも対応しており、プレイヤーは自分の好みに合わせてプレイスタイルを調整可能。PC用には、操作入力の完全な再設定、キーボードとマウスのプライマリ設定およびセカンダリ設定、キーボードとコントローラーの入力を組み合わせられるアダプティブ設定など、さまざまな操作のカスタマイズオプションも搭載する。